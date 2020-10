Continental bildet aus

24 Stunden an 7 Tagen der Woche laufen beim Oberflächenspezialisten Continental am Standort Weißbach die Maschinen. Dass das so ist, dafür sorgen unter anderem Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik.

Verfahrensmechaniker sichern die laufende Produktion und haben mit ihrem spezifischen Wissen eine Schlüsselposition inne. Ohne sie geht es nicht. »Verfahrensmechaniker sind unsere wichtigsten technischer Facharbeiter«, sagt Ausbildungsleiter Christian Bäuml ohne zu zögern. »Sie besitzen technisches Know-how und Fachwissen über Kunststoffe, ohne die die Produktion nicht möglich wäre.« Beim Möglichmacher Continental stehen Verfahrensmechaniker hoch im Kurs – und ihnen viele Karrierewege offen. Nach der Ausbildung werden sie als Maschinenführer eingesetzt, aber auch andere Bereiche wie Matrizenbau, Design Center und Labor sind möglich. Die besten verstärken das Qualitätsmanagement oder die Forschung & Entwicklung.

Der attraktive Ausbildungsberuf steht Bewerbern mit Hauptschul- und Realschulabschluss sowie Fachhochschulreife/Abitur offen. Wenn Hauptschulabsolventen die Ausbildung mit »gut« abschließen, erwerben sie den mittleren Bildungsabschluss automatisch mit dazu. Sie können sich zum Maschinenführer und Schichtleiter entwickeln, und sich später zum Industriemeister weiterbilden. Realschüler können während der Ausbildung die Fachhochschulreife mitmachen. Nach abgeschlossener Ausbildung können sie sich dann zum Kunststofftechniker weiterbilden. Das gilt auch für Verfahrensmechaniker, die schon vor der Ausbildung ihr Abitur bzw. Fachabitur in der Tasche haben.

Möglich ist auch ein DH-Studium in den Studiengängen Maschinenbau/Kunststofftechnik oder Wirtschaftsingenieurwesen. In der Regel wird jedes Jahr zwei Verfahrensmechanikern dieser Weg ermöglicht. Nach dem Bachelor kann das Master-Studium angeschlossen werden. Wenn Verfahrensmechaniker während ihrer Ausbildung mal ins Ausland gehen wollen, wird es künftig möglich sein, z. B. zwei Monate lang in den USA die Produktion kennenzulernen.

Christian Bäuml betont: »Der attraktive Ausbildungsberuf des Verfahrensmechanikers eröffnet enorm viele Möglichkeiten, unterschiedliche Karrierewege können eingeschlagen werden. Für 2021 haben wir noch Plätze frei!«

Konrad Hornschuch AG, Salinenstraße 1, 74679 Weißbach, Fon: 07947-81 8414, http://ausbildung.continental-jobs.de