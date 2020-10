42 Heilbronn: Coding lernen neu gedacht

Die neue »Coding School 42 Heilbronn« ­ist eine ­private, kostenlose Programmierschule und steht für Coding-Exzellenz. Das Konzept der IT-Schule stammt aus Frankreich und wurde dort bereits im Jahr 2013 ins Leben gerufen. Dabei wird auf so-genanntes Peer Learning gesetzt: Die Studierenden lernen projektbasiert selbstständig ohne Bücher, Klassen und Lehrer und können sich so auf ­bestimmte Bereiche spezialisieren.

Durch die zunehmende Digitalisierung steigt die Nachfrage nach gut ausgebildeten IT-Fachkräften – auch in der Region Heilbronn-Franken, wo gerade in diesem Bereich ein erheblicher Fachkräftemangel herrscht. Um mehr Menschen für eine Karriere im IT-/Tech-Bereich zu begeistern und sie so auszubilden, dass sie die digitale Transformation erfolgreich mitgestalten können, braucht es ein neues Modell. Genau das bietet das renommierte und international etablierte 42 Netzwerk, das nun in Heilbronn und Wolfsburg seine ersten Standorte in Deutschland eröffnet. Die private, kostenlose Coding School vermittelt neben Coding auch Skills, die in zahlreichen anderen Karrierewegen wichtig sind, zum Beispiel kritisches Denken, lösungsorientiertes Arbeiten und Teamfähigkeit.

Die 42 Heilbronn setzt, anders als viele traditionelle Studiengänge, auf Peer Learning. Dabei sind die Studierenden ohne Lehrer oder konventionellen Unterricht in einer zu 100 Prozent praxisnahen Projektumgebung für ihren eigenen Erfolg und den ihrer Kommilitonen verantwortlich. Um Fortschritte zu erzielen, müssen sie sich auf die Stärke der Gruppe verlassen und gemeinsam vorankommen – das perfekte Lernmodell für Personen, die später mit komplexen Aufgabenstellungen zu tun haben werden. Das Curriculum ist projektbezogen: Die Studierenden wählen eine Aufgabe aus, lösen diese, dann geht es weiter zur nächsten Aufgabe. Feste Deadlines gibt es nicht, sie werden stattdessen ermutigt, die Aufgaben zeitlich so zu lösen und anzugehen, wie es für sie am besten passt.

Das praxisnahe Angebot der 42 Heilbronn ist für jeden zugänglich, unabhängig von Bildungsgrad, sozioökonomischem Hintergrund oder Zeugnissen. Programmiererfahrung, Vorkenntnisse, ein Abschluss oder sonstige Qualifikation sind nicht notwendig. Die Interessierten müssen lediglich mindestens 18 Jahre alt sein und ausreichend Talent sowie Motivation mitbringen. In einem mehrstufigen Auswahlverfahren werden dann die Studierenden für die 42 Heilbronn ausgewählt. Das Studium bietet eine breite Ausbildung: Nur das Core Programm ist für alle gleich und nach dem ersten Praktikum kann sich jeder in die gewollte Richtung spezialisieren.

Der erste 42-Campus wurde 2013 in Paris mit der Vision gegründet, Coding-Ausbildung zeitgemäß aufzustellen. Inzwischen umfasst das 42 Netzwerk 32 Standorte in über 20 Ländern mit aktuell rund 10.000 Studierenden. Diesen Netzwerkcharakter können auch die Studierenden der 42 Heilbronn nutzen, denn eines der wichtigsten Elemente des Programms ist der Austausch. Man hilft sich, erhält Kontakte zu Alumni, Unternehmen und möglichen Arbeitgebern.

42 Heilbronn

Bildungscampus 9, 74076 Heilbronn

Fon: 07131-25757342, www.42heilbronn.de