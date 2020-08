Die Qual der Wahl: Einblicke in gewerbliche Ausbildungsberufe

Die Wahl des richtigen Ausbildungsberufes ist nicht einfach, denn die Bandbreite an Möglichkeiten ist enorm. Auch bei Bürkert finden sich zahlreiche Ausbildungsberufe – sowohl im kaufmännischen als auch im gewerblichen Bereich. Letztere sollen in diesem Beitrag etwas genauer beschreiben werden.

Doch erstmal ganz generell: In Deutschland gibt es viele verschiedene Ausbildungsmodelle. Man unterscheidet beispielsweise rein schulische Ausbildungen, Ausbildungen mit Blockunterricht oder Ausbildungen mit Praxis-Praktika. Je nach Berufswahl ist der Ablauf der Ausbildung unterschiedlich. Es gibt gewerbliche Ausbildungen mit einer Dauer von zwei oder dreieinhalb Jahren.

Bei Bürkert sind alle gewerblichen Ausbildungsberufe dual. Das bedeutet, dass man ein- bis zweimal pro Woche Berufsschule hat und an den übrigen Tagen im Betrieb alle Grundkenntnisse und wichtigen Fertigkeiten erlernt. Die für Bürkert zuständigen Berufsschulen befinden sich in Künzelsau und Öhringen.

Wer noch überhaupt keine Idee hat, was sich hinter den einzelnen Berufen verbirgt, kann bei Bürkert ein spannendes Schülerpraktikum machen. Dabei lernt man nicht nur die Berufe kennen, sondern bekommt auch eine Vorstellung davon, wie der Start in die Arbeitswelt so abläuft.

Abhängig vom Ausbildungsberuf lernt man innerhalb von zwei oder dreieinhalb Jahren aber nicht nur die für den jeweiligen Beruf erforderlichen Kenntnisse, sondern hat auch die Möglichkeit, an Schulungen und Seminaren teilzunehmen. Diese fördern die Zusammenarbeit, Teamfähigkeit sowie die persönliche Entwicklung. Beispiele sind Präsentationsschulungen, Teamtrainings, aber auch fachliche Schulungen wie Ventiltechnik, Pneumatik oder CAD-Schulungen.

Wer neugierig geworden ist, kann Bürkert auf der Digitalen Nacht der Ausbildung vom 17. September bis 1. Oktober besuchen. In diesem Zeitraum präsentieren sich die teilnehmenden Unternehmen mit vielen Informationen und Bildern auf einer Info-Landing-Page. Abgeschlossen wird die Messe durch eine Online-Veranstaltung am 1. Oktober, in welcher die Unternehmen live über deren Ausbildung und Ausbildungsplätze erzählen.

Bürkert Fluid Control Systems

Keltenstraße 10, 74653 Ingelfingen-Criesbach

Fon: 07940-10 0, www.buerkert.de