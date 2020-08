GEMÜ: Virtuelle Berufsorientierung

Wohin soll die berufliche Zukunft gehen? Wo befinden sich zukunftsfähige Arbeitsplätze? Gemü bietet interessante Ausbildungsberufe und Studiengänge für einen passenden Einstieg ins erfolgreiche Berufsleben. Gemü bietet die Wahl zwischen einer kaufmännischen oder technischen Berufsorientierung. Da aktuell leider weder Präsenzmessen noch Praktika stattfinden können, bietet Gemü Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, sich virtuell über Ausbildungsberufe zu informieren. In 360°-Videos zu Ausbildungsberufen bekommen Schülerinnen und Schüler erste Einblicke in das Unternehmen und können damit virtuell die Gemü-Ausbildungswelt erkunden. Unter der Rubrik »Ausbildung & Studium« steht diese Möglichkeit auf der Gemü-Website zur Verfügung. Kontakte zum Ausbildungsteam für Fragen sind ebenfalls direkt dort hinterlegt. Außerdem beteiligt sich Gemü an der »Digitalen Nacht der Ausbildung«!

