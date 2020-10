GEMÜ Apparatebau: Der Weg in die Zukunft

Zum Ausbildungsbeginn am 1. September haben 16 Auszubildende und acht dual Studierende ihre berufliche Karriere bei Gemü begonnen.

Als bodenständiges und traditionelles Familienunternehmen ist Gemü ein verlässlicher und erfolgreicher Arbeitgeber mit stetigem Wachstum. Die Produktvielfalt und die attraktiven Branchen versprechen eine erfolgreiche und sichere Zukunft.

Auch nach einer Ausbildung oder einem dualen Studium eröffnen sich vielfältige berufliche Perspektiven. Mit über 20 unterschiedlichen Ausbildungsperspektiven bietet der Weltmarktführer viele verschiedene Möglichkeiten, in die Berufswelt zu starten. Über die gesamte Dauer der Ausbildung und des Studiums unterstützt Gemü die jungen Menschen und sorgt für einen erfolgreichen Einstieg in den Berufsalltag.

Dazu organisierte das Technologieunternehmen für die Azubis und Studierenden während der gemeinsamen Einführungswoche ein vielseitiges Programm, bei dem die Teilnehmer sich zum einen untereinander und zum anderen die Ausbilder kennenlernen konnten. Dabei boten sich bereits in den ersten Tagen viele Möglichkeiten, neue Kontakte zu knüpfen und vom Know-how der anderen Auszubildenden und Studierenden zu profitieren.

»Wir freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr unsere Einführungswoche durchführen können. Durch ein im Vorfeld speziell dafür ausgearbeitetes, Corona-konformes Konzept sorgen wir für genügend Sicherheit für unsere neuen Auszubildenden und Studierenden. Für die jungen Menschen ist der Start ins Berufsleben ein wichtiger Meilenstein im Leben, deshalb findet die Einführungswoche nun in kleineren Gruppen statt. Sie lernen in den ersten Tagen das Unternehmen, die Produkte und Kolleginnen und Kollegen kennen und finden so einen guten Einstieg in ihre Ausbildung oder ihr Studium bei Gemü«, berichtet Katrin Engert, Leiterin Ausbildung.

