Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim: Nah an den Menschen in der Region

Berufe kommen und gehen, Dinge ändern sich täglich. Mit der Sparkasse, die es schon mehr als 200 Jahre gibt, hat man einen Ausbildungspartner der Sicherheit, Zuverlässigkeit und eine gute Perspektive für die Zeit nach der Ausbildung bietet.

Die Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim ist als Top-Arbeitgeber ausgezeichnet und gehört zu den größten Arbeitgebern in der Region. Im Zuge einer Ausbildung oder einem Dualen Studium erhält man die optimale Vorbereitung auf die Tätigkeiten bei einem modernen Finanzdienstleister. Ob im direkten Kundendialog oder in der Marktfolge sind Aufgabenvielfalt und Abwechslung gewiss. Im Gegensatz zu vielen anderen kaufmännischen Berufen geht es nicht nur um Zahlen, sondern auch um Menschen und deren Bedürfnisse. Jeder Kunde hat andere Ziele und braucht individuelle Lösungen.

Nach dem Abschluss können die sehr guten Weiterbildungsmöglichkeiten innerhalb der Sparkassenorganisation genutzt werden. Vom Bankfachwirt über den Betriebswirt an der Sparkassenakademie bis hin zu internationalen Abschlüssen wie Bachelor und Master an der Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe. Eine spannende Zeit mit sympathischen Kollegen ist garantiert.

Insgesamt haben 20 junge Menschen mit ihrer Ausbildung bei der Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim begonnen. 15 der neuen Auszubildenden absolvieren die Ausbildung zum Bankkaufmann mit Zusatzqualifikation Finanzassistent und fünf starten ein duales Studium in verschiedenen Studiengängen. Neugierig? Für den Ausbildungsbeginn 2021 bietet die Sparkasse wieder eine Menge an Ausbildungs- und Studienplätze an.

Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim

Hafenmarkt 1 · 74523 Schwäbisch Hall

Tel. 0791-7540 · www.sparkasse-sha.de