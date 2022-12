Hauptzollamt Heilbronn: Karriere beim Zoll

Interesse an einer Karriere beim Zoll? Hier kann man zwischen drei Karrierewegen wählen: einer Ausbildung für den mittleren Dienst, dem dualen Studium für den gehobenen Dienst oder einem dualen Studium der Verwaltungsinformatik. Jeder dieser Wege ermöglicht den Einstieg in einen verantwortungsvollen und wichtigen Beruf im öffentlichen Dienst. Denn als Zöllnerin oder Zöllner leistet man einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Bevölkerung, Wirtschaft und Umwelt. Übrigens, auch schwerbehinderte oder diesen gleichgestellte Menschen können beim Zoll Karriere machen. Die Arbeitsplätze der Zollverwaltung sind prinzipiell auch für Menschen mit Handicap geeignet.

Beim Hauptzollamt Heilbronn sind knapp 600 Beschäftigte für den Zuständigkeitsbereich der Stadtkreise Heilbronn und Ludwigsburg, sowie für die Landkreise Heilbronn, Hohenlohe, Ludwigsburg, Main-Tauber und Schwäbisch Hall zuständig. Zum Hauptzollamt Heilbronn ­gehören vier Zollämter mit über 40 Beschäftigten und sieben ­interessante Sachgebiete

Wer nun die eigene Zoll-Karriere beim Hauptzollamt Heilbronn starten will, kann sich sofort bewerben. Die Bewerbungsfrist endet für das duale Studium im gehobenen Dienst am 15. April, für alle übrigen Ausbildungs- und Studienwege am 15. Oktober.

Auskünfte rund um Ausbildung oder duales Studium gibt es telefonisch unter 07131-89701140 oder per E-Mail unter bewerbung.hza-heilbronn@zoll.bund.de.

Hauptzollamt Heilbronn

Kastellstraße 53, 74080 Heilbronn

Fon: 07131-89700

www.zoll-karriere.de