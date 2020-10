Josef-Schwarz-Schule: Unterricht immer garantiert

Ob Präsenzunterricht oder Distance Learning: In der Josef-Schwarz-Schule ist das Lernen nicht nur analog, sondern vor allem auch digital gefestigt.

Die bilinguale, deutsch-englische Josef-Schwarz-Schule (kurz: JSS) in Erlenbach ist nicht erst seit ­Corona digital sehr gut vorbereitet und ausge-­stattet. Medienkompetenz, MINT-Schwerpunkt und ­digitales Lernen werden in der international ­orientierten Ganztagesschule von Anfang an ­fächerübergreifend in den Schulalltag integriert.

Die coronabedingte Umstellung von Präsenz- zu reinem Online-Unterricht (Distance Learning) an der JSS im Frühjahr 2020 verlief, auch dank der Flexibilität und dem Engagement der Lehrer, nahezu nahtlos. Die Schüler bekamen ihre Aufgaben digital und konnten sich mit Lehrern online austauschen. Auch in der Sekundarstufe I fiel keine Unterrichtstunde aus. Der Stundenplan konnte per Videokonferenz lückenlos fortgesetzt werden.

In der JSS haben alle Schüler ein eigenes Online-Profil sowie einen betreuten Zugang zu Tablets und Laptops. Bereits in der 1. Klasse nutzen sie digitale Lernspiele. Ab der 2. Klasse führen die Schüler unter Anleitung Recherchen im Internet durch und verwenden altersgerechte Mal- und Rechenprogramme.

Mit der seit 2019 in der Grundschule etablierten App Seesaw führen die Kinder ihr eigenes digitales Portfolio. Dadurch lernen sie schon frühzeitig, eigenständig zu handeln und Verantwortungsbewusstsein für ihr eigenes Lernen zu entwickeln – ein elementarer Baustein im Lernkonzept der JSS. Weil die Schüler den Umgang mit medialen Endgeräten bereits frühzeitig erlernen, war das Distance Learning zuhause relativ einfach.

Für das Lernen zu Hause wurden Instruktionsvideos verschickt, Einzelcoachings per Videochat abgehalten oder Klassen-Videokonferenzen zum gemeinsamen virtuellen Wiedersehen der Kinder organisiert. Kinder, denen das E-Learning schwerer fiel, wurden von Anfang an parallel begleitet und zusätzlich betreut. Egal, ob Präsenz oder Online: Der Unterricht läuft in der JSS immer. Garantiert.

Bereits als »MINT freundliche Schule« ausgezeichnet, erhält nun auch die JSS-Sekundarschule im November das Zertifikat »Digitale Schule«. Das Signet bescheinigt der JSS-Grund- und Sekundarschule ein anhaltend hohes Niveau im Bereich der Digitalisierung. Hier wird der schulische Bildungsauftrag eng mit den digitalen Anforderungen der Zukunft verquickt, um die Schüler umfassend auf eine digitale Zukunft vorzubereiten.

Interessierte Eltern melden sich für die Infoveranstaltungen bitte auf der Webseite der JSS an und erhalten den Link zur virtuellen Veranstaltung sobald er geschaltet ist.

10.11.2020, 18:30 Uhr: Digitaler Infoabend Grundschule mit Vorschule

19.11.2020, 18:30 Uhr: Digitaler Infoabend Sekundarschule ab Klasse 5

Josef-Schwarz-Schule

Georg-Ohm-Straße 15, 74235 Erlenbach

Fon: 07132-4884980,

www.josef-schwarz-schule.phorms.de