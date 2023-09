Kolping Schulen Reutlingen: Die kreative Seite entdecken

Für alle, die kreativ sind und Lust haben, die eigenen Fähigkeiten im Bereich Foto- und Medientechnik oder Grafikdesign auszubauen, ist das Berufskolleg Foto- und Medientechnik und das Berufskolleg Grafikdesign der Kolping Schulen genau die richtige Adresse. Hier wird den Schülern eine ausgezeichnete Ausbildung in nur zwei bzw. drei Jahren angeboten. Voraussetzung dafür ist ein Realschulabschluss, damit man bei Kolping voll durchstarten kann. Und das Beste daran? Die Kolping Schulen stellen jeder Schülerin und jedem Schüler für die Dauer der Ausbildung ein MacBook und ein iPad als Arbeitsgerät mit branchenüblicher Software zur schulischen und außerschulischen Nutzung zur Verfügung. So hat man jederzeit Zugang zu den neuesten Technologien und kann sein Wissen stets erweitern. Durch den Besuch von Zusatzunterricht während der Ausbildung kann man nebenbei einen Schulabschluss mit Fachhochschulreife erlangen und sich für sein späteres Berufsleben optimal aufstellen. Also worauf warten? Jetzt die eigene kreative Seite entdecken und sich von erfahrenen Lehrkräften und modernem Equipment inspirieren lassen mit einer Bewerbung bei den Kolping Schulen. So gelingt der Start in die Karriere in der Welt der Medien und Design!

Kolping Schulen Reutlingen

Obere Wässere 9 · 72764 Reutlingen

Tel.: 07121-1379757 · kolping-schulen-reutlingen.de