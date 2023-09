LTI-Youngsters: Echte Leidenschaft fürs Blech

LTI-Metalltechnik ist eines der führenden ­Unternehmen der Blech- und Drahtbearbeitung sowie der Zerspanung in Deutschland. An vier Produktionsstandorten wird mit über 700 Mitarbeitern auf einer Fläche von mehr als 36.600 qm gefertigt.

Großen Wert wird bei LTI auf die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter gelegt. Aktuell werden mehr als 50 Auszubildende in verschiedenen Ausbildungsberufen und Dualen Studiengängen ausgebildet. Jährlich beginnen ca. 20 Schulabgänger eine Ausbildung im gewerblichen, technischen und kaufmännischen Bereich. Um den Jugendlichen ein umfassendes Bild aller Aufgaben eines Industrieunternehmens zu geben und ihnen auch die Möglichkeit zu bieten, über den Tellerrand des eigenen Berufsbildes hinauszuschauen, hat LTI ein besonderes Ausbildungskonzept entwickelt. Dabei führen die LTI-Youngsters ihr eigenes kleines Unternehmen im Unternehmen und übernehmen unter realen Bedingungen die kompletten Abläufe eines Auftrages in Eigenregie: Sie entwickeln, produzieren, kalkulieren, erfassen Aufträge, stellen die Rechnungen zu den Aufträgen und liefern die Produkte an die Kunden. Die neueste Technik findet man bei LTI nicht nur im Maschinenpark, sondern auch bei der Ausstattung der LTI-Youngsters. So schreiben die Auszubildenden ihr Berichtsheft online und es kommt eine Ausbildungs-App zum Einsatz. Durch zahlreiche zusätzliche Aktivitäten wie den Azubi-Ausflug oder die Azubi-Wanderung wird der Teamgeist der Auszubildenden gefördert. Im eigenen Onlineshop lassen die LTI-Youngsters ihrer Kreativität freien Lauf. Sie entwerfen, produzieren und verkaufen - von individuellen Feuerkörben bis hin zu Gartensteckern. Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung werden die Auszubildenden im Regelfall übernommen, was Sicherheit und Perspektive bietet.

LTI-metalltechnik gmbh

Im Flürlein 25 · 74214 Schöntal-Berlichingen

Tel. 07943-8920 · www.lti-youngsters.de