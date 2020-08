Krisenagent und Mutmacher

Der öffentliche Dienst hat einiges zu bieten und viele Facetten. Berufe in Uniform gehören dazu, aber auch die komplette Organisation einer Kommune – vom Landschaftsgärtner bis zum Landrat, von der Ausländerbehörde bis zur Zulassungsstelle.

Zum öffentlichen Dienst gehören auch die Arbeitsagenturen, die es bundesweit an 156 Standorten gibt. Die Bundesagentur für Arbeit ist damit einer der größten Arbeitgeber mit rund 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bundesweit.

»Wie attraktiv der öffentliche Dienst als Arbeitgeber ist, kann man am besten bei einem Praktikum herausfinden«, empfiehlt Anja Hahn aus dem Team Ausbildung und Qualifizierung der Agentur für Arbeit Stuttgart. Sie ist für die Gewinnung von Nachwuchskräften zuständig und stets auf der Suche nach interessierten Bewerberinnen und Bewerbern. »Wir bieten duale Ausbildungen und duale Studiengänge an, aber auch der Einstieg über ein Traineeprogramm ist bei uns möglich.«

In der Vorstellung vieler Menschen gebe es bei der Arbeitsagentur die Berufsberatung und die Arbeitsvermittlung. »Arbeitsfelder darüber hinaus sind wenig bis gar nicht bekannt. Das Tätigkeitsfeld ist aber sehr viel breiter und auch super spannend. Und die damit verbundenen Aufstiegschancen sind ebenso vielseitig«, so Hahn.

Vergleichbar sei hier die Vielzahl der Aufgaben mit denen anderer großer Unternehmen, die vom Immobilienmanagement über den Personalbereich bis hin zur Ressourcenbeschaffung oder zur Öffentlichkeitsarbeit reichten. Ein ganz wichtiger Bestandteil sei auch die IT, »denn ohne die geht gar nichts«. Besonders beliebt sei auch die Tätigkeit als Berufsberater.

Wichtig sei vor allem die Motivation, die Aufgaben der Agentur für Arbeit im Interesse der Kundinnen und Kunden umzusetzen. »Wir suchen Krisenagenten und Mutmacher«, so Gutierrez Gnam, Pressesprecherin der Stuttgarter Arbeitsagentur. »Schließlich müssen sich unsere Kundinnen und Kunden in einer anspruchsvollen Arbeits- und Berufswelt zurechtfinden und mit den ständigen Entwicklungen Schritt halten. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen deshalb selbst sehr gut informiert und vernetzt sein, um den ratsuchenden Menschen schnell wieder zu einer Perspektive verhelfen zu können«. Viele befänden sich in einer für sie ausweglosen Situation, da brauche es viel Einfühlungsvermögen, und auch kreative Lösungsansätze. Auch Unternehmen sind wichtige Kunden – sie erhalten Beratung zu Förderinstrumenten und Qualifizierungsthemen.

Vorteile hat, wer sozial-kommunikative Fähigkeiten mitbringt und außerdem Interesse an wirtschafts- und sozialpolitischen Themen hat. Auch der Umgang mit Rechtsvorschriften sollte nicht abschrecken. alh

Agentur für Arbeit Stuttgart

Anja Hahn, Fon: 0711-920 3631 oder per Mail an:

Stuttgart.IS-Bewerbungen@arbeitsagentur.de

alle Infos unter: www.arbeitsagentur.de/karriere