Nachwuchskräfte gesucht

Mineralwasser in Hülle und Fülle, drei große Mineralbäder, zahlreiche Schwimmbäder, Saunen und Dampfbäder berechtigen dazu, Stuttgart als eine der bedeutendsten Bäderstädte Deutschlands vorzustellen. Als Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Stuttgart sind die Bäderbetriebe Stuttgart für den Betrieb der Bäder und vor allem für die wirtschaftlichen Ergebnisse verantwortlich. Die unternehmerischen Zielvorgaben, die Stuttgarter Bäder in einer stetig expandierenden und scharf konkurrierenden Erlebniswelt als attraktive Einrichtungen zu positionieren, erfordern von rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hohes persönliches Engagement. Jahr für Jahr bilden die Bäderbetriebe Stuttgart qualifizierte Nachwuchskräfte für den Beruf der/des Fachangestellten für Bäderbetriebe aus. Interessierte können sich jetzt bewerben und vielleicht schon bald persönlich am Unternehmenserfolg mitwirken.

Bewerbung per Mail an bewerbung.bbs@stuttgart.de oder per Post an Bäderbetriebe Stuttgart, Breitscheidstraße 48

70176 Stuttgart. Ansprechpartner Herr Klatte 0711-21657853 oder Herr Tielesch 0711-21657854, Weitere Infos unter:

www.stuttgart.de/baeder/bbs/ausbildung