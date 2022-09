Multi Packaging Solutions GmbH: Immer den Blick nach vorne

Mit der Firma Cartondruck hat vor über 50 Jahren alles begonnen. Im Jahr 2011 wurde das Unternehmen Teil des internationalen MPS Konzerns. Und seit 2018 ist es Teil der global agierenden WestRock-Gruppe mit 50.000 Mitarbeitern, über 300 Standorten und einem Jahresumsatz von 19 Milliarden US-Dollar im Finanzjahr 2021.

Auch nach über 50 Jahren produziert Multi Packaging Solutions, wo die Wurzeln liegen: In Obersulm. Auch wenn das Unternehmen – zugegeben – inzwischen deutlich größer ist als zu Beginn. Multi Packaging Solutions entwickelt, produziert und vertreibt Verpackungen. Genauer gesagt, Faltschachteln aus Karton, vor allem für die Kosmetik- und Süßwarenbranche. Man kann sich sicher sein: Jeder hat schon Verpackungen von MPS in den Händen gehalten. Denn zu den Kunden zählten und zählen unter anderem erfolgreiche Marken der Gruppen L’Oréal, Coty oder Estée Lauder. Multi Packaging Solutions unterstützt den Kunden bei nachhaltigen Verpackungslösungen und E-Commerce. Der Trend geht hin zu umweltfreundlichen und nachhaltigen Verpackungen. Mit dem Ziel, Kunststoff wo immer möglich durch faserbasierte Verpackungslösungen zu ersetzen. Bei den Kunden ist WestRock als eines der führenden Unternehmen im Bereich innovative, nachhaltige, faserbasierte Verpackungen geschätzt. Vor Ort und global hat MPS viel vor. Sehr gerne auch mit Menschen aus der Region – denn das Unternehmen bietet verschiedenste Karrieremöglichkeiten an. Darunter vielfältige Ausbildungsberufe: Duales Studium – International Business (B.A.) (m/w/d), Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d), Packmitteltechnologe (m/w/d), Industriekaufmann (m/w/d), Medientechnologe (m/w/d), Mediengestalter (m/w/d).

Alle, die Lust haben, mit MPS Erfolgsgeschichte zu schreiben, können sich unter jobs.westrock.com oder ­bewerbungen.obersulm@westrock.com melden oder direkt anrufen: 07134-507 308 oder 07134-507 212.

Multi Packaging Solutions GmbH

Senefelder Str. 3-7 · 74182 Obersulm

Tel. 07134-507308 · www.westrock.com