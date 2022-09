Oberlandesgericht Stuttgart: Mit Recht in die Zukunft

Für Schulabgänger von Realschulen und Gymnasien bietet das Oberlandesgericht Stuttgart eine interessante Berufsausbildung (Justizfachangestellter w/m/d) und zwei duale Studiengänge (Dipl.-Rechtspfleger w/m/d und Gerichtsvollzieher LL.B. w/m/d) an, die durch eine Kombination von Lehrgängen/Studium und »Training on the Job« umfassend auf vielseitige künftige Aufgaben vorbereiten. Als Justizfachangestellter unterstützt man Richter, Staatsanwälte und Rechtspfleger und ist selbständig für den Ablauf des Geschäftsbetriebs verantwortlich. Gleichzeitig stehen Justizfachangestellte als Ansprechpartner für Ratsuchende zur Verfügung. Justizfachangestellte sind in das gesamte gerichtliche Verfahren involviert. Rechtspfleger sind Beamte des gehobenen Justizdienstes. Ihr Berufsalltag ist geprägt von selbständigen und eigenverantwortlichen Entscheidungen in vielen rechtlichen Angelegenheiten. Das Besondere: Rechtspfleger sind bei ihren Entscheidungen nicht an Weisungen von Vorgesetzten, sondern nur an Recht und Gesetz gebunden. Sie entscheiden wie ein Richter unabhängig und eigenverantwortlich. Gerichtsvollzieher sind Beamte des gehobenen Gerichtsvollzieherdienstes. Sie gehören einem Amtsgericht an, sind aber selbständig verantwortlich für ihren eigenen Bezirk. Ihr Berufsalltag ist geprägt von einem Mix aus Büro- und Außendiensttätigkeiten. Das Besondere: Gerichtsvollzieher sind verbeamtet und trotzdem selbständig.

