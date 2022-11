Nachwuchs bei iwis mechatronics: Außergewöhnliche Ansätze für eine hervorragende Ausbildung

Mit den hybriden Baugruppen aus Kunststoff und Metall arbeitet iwis mechatronics an den globalen Herausforderungen von morgen. Der Fokus liegt auf den Megatrends Mobilität, erneuerbare Energien und Industrie 4.0. Deshalb braucht das Unternehmen die hellsten Köpfe und engagiertesten Kolleg:innen und investiert viel in die solide und umfassende Berufsausbildung der Nachwuchskräfte. Alle Auszubildenden erhalten eine erfahrene Patin oder einen Paten aus ihrem Fachgebiet, an den sie sich jederzeit wenden können. Zusätzlich gibt es ein Technisches Ausbildungszentrum mit qualifizierten Ausbildern, die auch als Kammerprüfer im Einsatz sind. Gibt es besondere Expertise oder Maschinen an anderen Standorten der Unternehmensgruppe, dann werden die Azubis auch dort hingeschickt. Neben der fachlichen Ausbildung finden für die Persönlichkeitsentwicklung mehrere mehrtätige Seminare statt. Darunter auch das Azubi-Theater. Hier entwickeln die Azubis gemeinsam mit einem professionellen Schauspieler über mehrere Wochen ein neues, eigenes Theaterstück und führen dieses auch öffentlich auf. Das stärkt nicht nur den Teamgeist, sondern fördert auch wichtige »Soft Skills« wie das freie Sprechen und Präsentieren.

Nach der erfolgreichen Ausbildung wartet die Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. Auch hier werden neue Kolleg:innen begleitet: Mit dem Förderprogramm »fit for team« wird dafür gesorgt, dass der Übergang in den Betrieb gut gelingt und auch die weitere berufliche Perspektive in der internationalen iwis Gruppe gemeinsam gestaltet wird.

iwis mechatronics GmbH & Co. KG

Daimlerstraße 13, 74193 Schwaigern

Fon: 07138-220, mechatronics.iwis.com