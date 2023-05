NextStep Ausbildungsmesse

100% Richtung Zukunft: 22 Unternehmen informieren am 22. Juni von 10 bis 16.30 Uhr an der Gewerbliche Schule Öhringen über ihr Ausbildungsspektrum.

Auf der #NextStep bekommen Jugendliche den perfekten Rund-um-Blick für die Berufsorientierung. 22 Ausbildungsbetriebe aus dem gesamten Öhringer Stadtgebiet sowie der näheren Umgebung geben umfassend Auskunft und Einblick in die Möglichkeiten, den Weg nach der Schule für die Zukunft zu ebnen und voll durchzustarten. Denn die Frage: »Was tun nach der Schule?« bewegt mehr denn je viele Jugendliche. Und die Bandbreite ist riesig: Je nach Schulabschluss reichen die Möglichkeiten von der Ausbildung bis zum Dualen Studium. Von einer Laufbahn im klassischen Handwerksbetrieb vor Ort bis zur Karriere bei den Weltmarktführern der Region. Bei der #NextStep gewinnen junge Berufseinsteiger:innen einen persönlichen Eindruck ihres zukünftigen Arbeitgebers. Die Ausbildungsleiter:innen geben jede Menge Tipps und beantworten die Fragen der künftigen Azubis und Studierenden offen und ehrlich. Welche Kriterien sind zum Beispiel für die Bewerbung wichtig? Kann vorab in den Betrieb reingeschnuppert oder ein Praktikum gemacht werden? Wie sieht es mit offenen Lehrstellen oder neuen Ausbildungsmöglichkeiten aus? Neben den direkten Ansprech-partner:innen der jeweiligen Firmen, stehen den Jugendlichen auch zahlreiche aktuelle Auszubildende kompetent Rede und Antwort. Aber nicht nur die geballte Information ist bei der #NextStep wichtig, auch der Spaßfaktor kommt nicht zu kurz. So können die jungen Besucher:innen an allen Messeständen bei witzigen Challenges und coolen (Action-)Spielen Punkte sammeln und am Ende tolle Preise gewinnen. Unter allen Teilnehmer:innen werden ein iPad, AirPods und spannende Erlebnisgutscheine verlost. Diese Chance sollte man auf keinen Fall verpassen! Die #NextStep feiert in diesem Jahr ein kleines Jubiläum. Schon seit zehn Jahren – seit dem Jahr 2013 – findet diese Ausbildungsmesse statt. Die durchweg positive Resonanz spricht für sich. Alle 22 teilnehmenden Betriebe präsentieren sich von 10 bis 16.30 Uhr in und um die Gewerbliche Schule Öhringen. Auch die Gewerbliche Schule selbst ist mit einem Infostand dabei. Auf die Interessierten – Schüler:innen sowie Eltern – warten also allerbeste Möglichkeiten, Kontakte zu knüpfen und Antworten auf wichtige Fragen zu erhalten. Eine große Branchenvielfalt ist geboten: Namen wie Bürkert, Continental Weißbach, Chalupa Solartechnik, GEMÜ, Gienger und Renz, Hüftle Wasser & Energie, Hohenloher Spezialmöbel, Ihro, Kaufland, Kratschmayer, Obi Baumarkt Öhringen, Schneider – Ihr Wegbereiter, Schäfer + Peters GmbH,

R. STAHL Schaltgeräte GmbH, Stahl Crane Systems, Wolpert Holding, Ziehl-Abegg, Zimmermann und die Bundeswehr sowie die Polizei sind mit Ständen vertreten und informieren über ihr Ausbildungsangebot. Der Besuch der Ausbildungsmesse ist kostenfrei.

#NextStep Ausbildungsmesse

Do. 22. Juni, 10 bis 16.30 Uhr

Gewerbliche Schule, Sudetenstraße 4, 74613 Öhringen

https://de-de.facebook.com/Next.Step.Ausbildung