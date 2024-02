Open Day 2024 am TUM Campus Heilbronn

Beim Open Day der Technischen Universität München (TUM) am Campus Heilbronn kann man sich über den modernen und innovativen Campus im Herzen von Heilbronn informieren und mehr über die Studiengänge erfahren. Schülerinnen und Schüler als auch interessierte Studierende können am Samstag, 9. März ab 10 Uhr (AULA, Bildungscampus 6) einen ereignisreichen Tag am TUM Campus Heilbronn erleben. Neben den Informationen der Studiengänge werden geführte Campus Touren angeboten. Immer mit dabei: Die Studierenden der TUM, die den jungen Interessierten über das Studium, den Studienalltag und das Leben in Heilbronn berichten. Weitere Informationen zum Open Day gibt es unter chn.tum.de/openday. Der TUM Campus Heilbronn bietet Bachelor- und Masterstudiengänge im Bereich Management und Information Engineering an. Die Schwerpunkte der u.a. Informatik, Informationstechnik, Management, Digitale Technologien, Family Business und Data Science befähigen die Studierenden für die unternehmerischen Herausforderungen von morgen. Durch die kleinen Klassengruppen entsteht eine familiäre Atmosphäre, in der die exzellente Lehre optimal vermittelt werden. Die akademische Exzellenz, die modernste Ausstattung und die beeindruckende Architektur treffen hier auf eine internationale Studierendenschaft, bei denen das »Studileben« nicht zu kurz kommt. Projekte des Student Services aus Sport und Kultur sowie die Nähe zur Heilbronner Innenstadt vermitteln den Partyspass und lassen Freundschaften fürs Leben entstehen. Darüber hinaus bestehen in der Region Heilbronn-Franken eine große Anzahl an Weltmarktführern und andere spannenden Unternehmen, die den Studierenden eine Vielfalt und Chance für den Arbeitsmarkt ermöglichen. dg

TUM Campus Heilbronn Open Day, Sa. 9. März, 10 Uhr, Bildungscampus 2 und 9, 74076 Heilbronn, Fon: 07131-264180, www.chn.tum.de