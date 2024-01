BIT im Gewerbepark Hohenlohe

Statt in der Halle von Stand zu Stand zu laufen, können Interessierte beim Berufsinfotag im Gewerbepark Hohenlohe in

Waldenburg die Firmen direkt besuchen. Die Teams der Unternehmen freuen sich, Neugierige, Interessierte, Bewerberinnen und Bewerber am

25. Februar kennenzulernen!

»Wir suchen dich!« Den meisten Bewerbern hängt dieser Satz schon zum Hals raus. An jeder Straßenecke, im Radio und dann auch noch im Instagram Feed ist er zu finden. Der Satz ist allerdings wahr, die Firmen in der Region suchen wirklich und zwar so sehr, dass sie Jahr für Jahr diesen Berufsinformationstag organisieren. Ein BIT, der nicht wie gewohnt in einer großen Halle – Stand an Stand – stattfindet, bei dem man im Fünf-Minuten-Takt gefragt wird, ob man sich für eine Ausbildung oder ein duales Studium interessiert, sondern direkt im Gebäude der teilnehmenden Firmen. Diese Unterscheidung zu anderen Berufsmessen macht den Berufsinformationstag im Gewerbepark Hohenlohe zu einem Unikat und bietet zusätzliche Vorteile. Neben der Information über einen möglichen Ausbildungsberuf erhält man nämlich direkt einen ersten Einblick in die zukünftige Firma. Das hilft dabei, sich einen Beruf besser vorstellen zu können, da eine mögliche Ausbildungswerkstatt oder Büroräumlichkeiten bereits besichtigt werden können. Und außerdem bekommt man ein Gefühl für das Unternehmen. Vorbeischauen können Interessierte in den Niederlassungen von R. Stahl, SWG, Lidl, Wolf & Müller, Würth Elektronik, Gemü, Ziehl-Abegg und Kratschmayer (am Standort der Firma Stahl). Außerdem nehmen die Firmen Stahl CraneSystems, die Deutsche Rentenversicherung, Reca, Würth IT, Mack, Rüdinger, die Sparkasse Hohenlohekreis, die DHBW Mosbach, die Hochschule Heilbronn, die Stadt Künzelsau und das Landratsamt Hohenlohekreis am BIT teil. Egal ob mit dem Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln ist der Gewerbepark Hohenlohe optimal zu erreichen. Die Anbindung an die Bundesstraße B19 und die Autobahn A6 (Ausfahrt Kupferzell) ermöglicht eine direkte Fahrt zur Arbeit. Auch die Anbindung mit dem ÖPNV ist gewährleistet: Mit der Bahnhofstation Waldenburg Württ. und mehreren Bussen, die durch den Gewerbepark fahren, lässt sich auch hier der optimaler Arbeitsweg schaffen.

Berufsinformationstag

So. 25. Februar, 9 bis 13 Uhr

Gewerbepark Hohenlohe, Waldenburg

bit-gewerbepark-hohenlohe.de