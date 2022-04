Raiffeisenbank Hohenloher Land EG: Die Ausbildung, bei der man für das Leben lernt!

Bei der Raiffeisenbank Hohenloher Land eG steht der Kunde stets im Mittelpunkt. Die Arbeit mit Menschen ist vielseitig und sehr individuell. Um für die Hohenloher Kunden stets optimale Lösungen zu finden, ist eine hervorragende Ausbildung das beste Fundament. In der Bankausbildung spielt der Kontakt mit Kunden und Kollegen eine sehr große Rolle. Hier ist Freundlichkeit, Menschenkenntnis und Know-how gefragt. Die Auszubildenden durchlaufen nicht nur die Filialen, sondern auch alle internen Abteilungen, um so bis zum Ende der Ausbildung einen kompletten Überblick über das Bankgeschäft zu erhalten. Der Ausbildungsplan sieht neben dem Berufsschulunterricht auch Lehrgespräche und innerbetrieblichen Unterricht vor. Hier erarbeiten die Kollegen, gemeinsam mit den Auszubildenden, wichtige Themen unterstützend zum Unterricht in der Berufsschule. Ob Bankausbildung oder Duales Studium, die Raiffeisenbank Hohenloher Land eG bietet viele attraktive Möglichkeiten. Beim Berufsinformationstag in Künzelsau können sich alle Interessierten am Stand der Raiffeisenbank Hohenloher Land eG aus erster Hand von den Auszubildenden und den Dualen Studenten über eine Ausbildung oder ein Studium informieren. Einen genauen Einblick über die Berufsbilder der Bank und was wichtig beim Ausbildungsbeginn ist, erfährt man beim Workshop #financeforfuture der Raiffeisenbank Hohenloher Land eG. Hier ist die Ausbildungs-beauftragte, Christiane Schmetzer, im Gebäude der Gewerblichen Schule mit interessanten Informationen für euch vor Ort. Für Unentschlossene bietet die Raiffeisenbank Hohenloher Land eG auch Praktika an. Hier kann man sich ein Bild von der Bank, dem Team und dem Beruf machen. Die Raiffeisenbank Hohenloher Land eG freut sich auf viele interessierte Gesichter!

Raiffeisenbank Hohenloher Land eG

Mariannenstraße 18 74653 Ingelfingen

info@rb-hl.de, www.rb-hl.de