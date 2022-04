Sparkasse Hohenlohekreis: Gute Karrierechancen

Die Ausbildung bei der Sparkasse Hohenlohekreis bietet Schulabgängern viele Vorteile von Anfang an: eine zukunftssichere Karriere, eine faire Vergütung, flexible Arbeitsmodelle, echtes Teamwork und eine respektvolle Feedbackkultur. Bei der Ausbildung wird breites Wissen über Geld und Finanzen vermittelt. Folgende Ausbildungen mit hervorragenden Zukunftsaussichten sind bei der Sparkasse Hohenlohekreis möglich: Bankkaufmann mit Zusatzqualifikation Finanzassistent (m/w/d), Bachelor of Arts (Studiengang Bank) (m/w/d) und Bachelor of Science (Studiengang Wirtschaftsinformatik) (m/w/d). Unter www.spk-hohenlohekreis.de/ausbildung sind alle Aspekte zur Ausbildung lebendig aufgeführt und Einblicke in die vielfältige Arbeitswelt zu sehen. Bewerbungen für 2023 sind jetzt möglich. Mit der Ausbildung eröffnen sich viele Wege zum Traumjob, entweder direkt bei der Sparkasse vor Ort oder innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe. Für die Auszubildenden geht es nach dem erfolgreichen Abschluss erst richtig los: mit Seminaren und Studiengängen an den Sparkassen-Akademien oder der Hochschule für Finanzwirtschaft & Management.

