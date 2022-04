Reca Norm GmbH: Unterstützung bei der Berufswahl

Der Schulabschluss ist zum Greifen nah und was kommt danach? Die Jugendlichen fragen sich: Welcher Beruf passt zu mir und wie bewerbe ich mich eigentlich »richtig«?

Genau diese Themen werden bei der Veranstaltung »Reca Backstage« besprochen. Gemeinsam wird ein Blick in den Dschungel unterschiedlicher Ausbildungsmöglichkeiten geworfen und Licht ins Dunkle gebracht. Von der Ausbildungssuche über die Bewerbungsphase bis hin zur Ausbildung bei Reca – es kommen alle Themen zur Sprache, die den Jugendlichen im Kopf herumspuken. Das Ziel: Mit Azubis und Ausbildern in entspannter Runde digital in den Austausch kommen und ganz unverbindlich informieren.

Wer ist Reca? Das Motto des Unternehmens lautet: Die Mitarbeiter halten zusammen, wirken gemeinsam an Projekten und bewegen das Unternehmen in Richtung Zukunft. Von Anfang an ist jeder Teil eines wertgeschätzten Teams. Reca steht für eine familiäre Unternehmenskultur, bei der die Meinung des Einzelnen gehört wird. Alleingänge? Nicht bei Reca, gemeinsam arbeiten alle auf Augenhöhe an spannenden Aufgaben und tauschen ihre Erfahrungen aus.

In zehn unterschiedlichen Ausbildungsberufen und sieben Dualen Studiengängen wird den Jugendlichen der Einstieg in die Berufswelt erleichtert. Egal ob in der Verwaltung, im Marketing, in der IT oder in der Logistik, bei Reca findet sowohl der kreative Kopf, der Analytiker, als auch der Kommunikationsprofi seinen Platz. In Projekten kann jeder seine Stärken optimal einbringen und Verantwortung übernehmen.

Die Entwicklung der Azubis hat einen wichtigen Stellenwert in der Reca Ausbildung. Jeder wird individuell gefördert und gefordert. In verschiedenen Seminaren rund um betriebswirtschaftliche Themen der Reca Produktwelt und der persönlichen Weiterentwicklung wird das Wissen jedes Einzelnen gestärkt.

Was macht Reca? Reca Norm ist ein erfolgreiches Direktvertriebsunternehmen mit 77.000 Kunden in ganz Deutschland und Teil der internationalen Reca Group. Das Spezialgebiet: Werkzeug, Befestigungstechnik sowie ganzheitliche Systeme und Services für vollautomatisierte Lagerbewirtschaftung. Neugierig? Mehr über das #teamgrün findet man auf der Website www.recanorm.de/karriere oder über den Instagram Karriere Kanal https://www.instagram.com/reca_karriere/.

RECA NORM GmbH

Am Wasserturm 4, 74635 Kupferzell

Fon: 07944-61133, www.recanorm.de/karriere