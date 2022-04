Rosenberg Ventilatoren GmbH: Bausteine des Erfolgs

Seit mehr als 40 Jahren entwickelt und produziert Rosenberg regelbare Außenläufermotoren, Ventilatoren und Kastenklimageräte für vielfältige Einsatzbereiche.

Der weltweite Bedarf an modernen, energiesparenden Ventilatoren ist enorm. Sie werden überall dort eingesetzt, wo Luft effizient gefördert, gekühlt oder geheizt werden muss. Ob in Urlaubshotels, in Schwimm- und Erlebnisbädern, in Shopping-Centern, Museen, Sporthallen, im Kino oder in Restaurants. Nahezu jeder wurde bereits, ohne es zu wissen, vom angenehmen Klima der energieeffizienten Ventilatoren und Kastenklimageräte Rosenbergs verwöhnt. Ventilatoren werden aber nicht nur für diese typischen Einsatzbereiche benötigt. Sie finden beispielsweise auch in Windkraftanlagen zur Kühlung der Generatoren oder in Rechenzentren zur Kühlung der Serverräume ihre Anwendung. Aber auch in der Bahntechnik überzeugen Rosenberg Ventilatoren unter schwierigsten Bedingungen hinsichtlich Schwingungen, Vibrationen und verschiedensten Witterungsbedingungen. Sie werden weltweit in Personenzügen fast aller großen Hersteller zur Bremskühlung, in Klimageräten zur Fahrgastraumklimatisierung und Elektronikkühlung eingesetzt. Mit einem außerordentlich breiten Produktspektrum und der hohen Produktionstiefe bietet das Unternehmen für praktisch jede Aufgabe in der Klima- und Lüftungstechnik die passende Lösung.

In den vergangenen Jahren gründete der Hohenloher Ventilatorenhersteller mehr als 40 Niederlassungen und Vertriebsgesellschaften für Ventilatoren und Klimageräte weltweit. Aus dem einst kleinen Industriebetrieb hat sich so im Laufe der Jahre eine erfolgreiche, solide und global agierende Unternehmensgruppe mit mehr als 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickelt.

Als technologieorientiertes, mittelständisches Industrieunternehmen der Klima- und Lüftungstechnik benötigt Rosenberg permanent hoch qualifizierte und engagierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, einer der wichtigsten Bausteine des Erfolges. Aus langjähriger positiver Erfahrung wird gern auf Auszubildende, die erfolgreich eine technische oder kaufmännische Ausbildung im Unternehmen absolviert haben, zurückgegriffen. Bereits während der Ausbildung werden die Auszubildenden direkt in innerbetriebliche Prozesse eingebunden und können sich persönlich entfalten. Die Rosenberg Ventilatoren GmbH ist am Berufsinformationstag im Berufsschulzentrum Künzelsau für ein persönliches Kennenlernen vertreten.

