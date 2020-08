Schneider GmbH & Co. KG: Einfach digital fragen!

Die außergewöhnliche Schulsituation hat wenig Raum für die Frage nach dem richtigen Ausbildungsplatz gelassen. Die Wegbereiter bieten auch während den Sommerferien das Gespräch für alle Fragen an. Dazu werden virtuelle Räume aufgebaut, in die sich alle Interessenten und deren Eltern einklicken können.

Ein digitales Endgerät mit Lautsprecher und Mikrofon sowie eine Internetverbindung sind notwendig, damit das Gespräch gelingt. Fragen zu den technischen Möglichkeiten beantworten die Wegbereiter gerne unter der Nummer 07941 9126-44.

Der Start zum Wegbereiter gelingt mit einer Ausbildung in vielen verschiedenen Berufen: Straßenbauer, Tiefbau Facharbeiter, Baugeräteführer, Rohrleitungsbauer und Kanalbauer wirken direkt auf den Baustellen. Land- und Baumaschinen Mechatroniker kümmern sich in der Werkstatt um die Maschinen und Geräte. Vermessungstechniker und Bauzeichner sorgen für die kompetente Planung und Steuerung. Industriekaufleute und Kaufleute für Büromanagement kümmern sich um die betriebswirtschaftliche Abbildung. Die Absolventen der kooperativen Studiengänge Betriebswirt Plus und Projektleiter Plus kombinieren die praktische Ausbildung mit einem Studium an der Hochschule. Das Studium zum Betriebswirt (B.A.) oder Projektmanager (B.Sc.) runden das vielfältige Ausbildungsangebot der Wegbereiter ab.

Die Chatrunden finden für die jeweiligen Unternehmensstand-orte an unterschiedlichen Tagen über das restliche Jahr verteilt statt, jeweils von 16 Uhr bis 17.30 Uhr. Die Termine sind 5. August (Heilbronn), 19. August (Lauda), 2. September (Öhringen), 16.September (Heilbronn), 30. September (Lauda), 14. Oktober (Öhringen), 28. Oktober (Heilbronn), 11. November (Lauda), 25. November (Öhringen) und 9. Dezember (Heilbronn).

Mehr Informationen unter

ihrwegbereiter.de/blog/azubi-dating