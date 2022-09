Seniorendienste Neckartal: Den Tag mit einem Lächeln beginnen

Seit über 30 Jahren ist das Unternehmen mit Standorten in Bad Wimpfen, Offenau und Untereisesheim und rund 200 Mitarbeitern als zuverlässiger Partner in der Versorgung von pflegebedürftigen und / oder Senioren in und um Bad Wimpfen tätig. Die Seniorendienste Neckartal betreiben fünf stationäre Einrichtungen, drei Tagespflegeeinrichtungen, ein ambulanter Pflegedienst sowie betreute Wohnanlagen. Die Bereiche Küche, Hauswirtschaft, Technik und Verwaltung gehören ebenfalls dazu. In allen Einrichtungen leben die Bewohner in kleinen gemütlichen Wohngruppen zusammen. Für Menschen mit Demenz wurden Wohngruppen speziell auf ihre Bedürfnisse konzipiert und in denen die Seniorendienste Neckartal eine besondere Pflege und Betreuung anbieten. »Den Tag mit einem Lächeln beginnen!« Dieses Ziel haben sich die Seniorendienste Neckartal für ihre Bewohner und Kunden gesetzt. Sie fragen nicht nach Alter, Hautfarbe oder Herkunft. Oberstes Bestreben der Seniorendienste Neckartal ist es, dass sich die Bewohner zu Hause fühlen. Der Freiraum für die individuelle Lebensgestaltung ist bei ihnen garantiert. Neben der aktivierenden Pflege und dem Erhalt der Selbstständigkeit fördern sie auch die geistige Beweglichkeit ihrer Bewohner durch ein vielseitiges Freizeitangebot. Jeder kann seine Idee und Fähigkeiten aktiv einbringen.

Seniorendienste Neckartal

Birkenfeldstraße 11 · 74206 Bad Wimpfen

Tel. 07063-9900 · Email: info@dieimneckartal.de

www.dieimneckartal.de