Stadtverwaltung Künzelsau: Jobs mit Verantwortung

Als Arbeitgeber hat die Stadtverwaltung Künzelsau vieles zu bieten: Künzelsau wächst und es gibt immer etwas zu tun, um die Stadt l(i)ebenswert zu erhalten.

Mitarbeiter im öffentlichen Dienst gestalten durch ihre Arbeit nicht nur Straßen, Wege, Gebäude und sichern die Versorgung der Einwohnerinnen und Einwohner mit Wasser. Auch im gesellschaftlichen und kulturellen Bereich schaffen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Angebot, das sich sehen lassen kann: Kindern wird in Kitas, Schulen und den Jugendhäusern ein abwechslungsreiches Programm von qualifiziertem Fachpersonal geboten. Ein großes Kulturprogramm hält für viele Interessen und Altersgruppen Konzerte, Vorträge, Theatervorstellungen und mehr bereit. Das schafft nur ein gutes Team, das ständig am Puls der Zeit ist. Wer sich hier einbringt, hat einen interessanten und sicheren Arbeitsplatz auf Dauer. Die Stadtverwaltung Künzelsau bietet nicht nur ein faires Gehalt, sondern auch eine gute Work-Life-Balance, eine 39-Stunden-Woche und eine feste Anzahl an Urlaubs- und Feiertagen.

Doch das Leben dreht sich nicht nur um die Arbeit – das weiß die Stadtverwaltung, und ist deshalb seit 2011 als familienfreundlicher Arbeitgeber zertifiziert. Mit dieser Auszeichnung ist ein nachhaltiger Prozess der familienbewussten Personalpolitik beschritten und Arbeitsnehmer können Beruf, Familie und Freizeit gut vereinbaren. Ein großes Plus sind auch die vielfältigen Ausbildungschancen, denn die Stadtverwaltung Künzelsau sucht ganz unterschiedliche Talente, die in einem der angebotenen Ausbildungsberufe durchstarten möchten. Von technischen Berufen über Soziales bis hin zur typischen Verwaltungstätigkeit ist bei der Stadtverwaltung Künzelsau alles möglich. Eine Ausbildung mit handwerklichem Geschick? Als Elektroniker kümmert man sich zum Beispiel um elektrotechnische Anlagen in städtischen und sorgt dafür, dass diese sicher und zuverlässig funktionieren. Und der neue, moderne Bauhof bietet dafür einen tollen Ausbildungsort. Den ganzen Tag in der Natur verbringen? Auch das ist möglich. Als Landschaftsgärtner gestaltet man Künzelsau noch grüner und schöner. Kinder sind toll? Dann kommt sicherlich die Ausbildung zum Erzieher oder zum Kinderpfleger in Frage. Oder doch lieber Büroarbeit? Verwaltungsfachangestellte oder Kaufleute für Büromanagement erleben die Vielschichtigkeit einer Kommunalverwaltung: Personalplanung, Rechnungswesen, den Bürgern Auskünfte geben, Pässe ausstellen, Bauanträge bearbeiten, Veranstaltungen organisieren und durchführen – immer wieder neue, interessante Aufgaben.

Und egal für welche Berufssparte man sich entscheidet – alle Ausbildungsberufe haben folgendes gemeinsam: Wer im öffentlichen Dienst arbeitet, trägt Verantwortung, hat nach der Ausbildung hohe Übernahmechancen, einen zukunftssicheren, abwechslungsreichen Beruf und bekommt die Möglichkeit, die Stadt Künzelsau mitzugestalten.

Stadtverwaltung Künzelsau

Stuttgarter Str. 7, 74653 Künzelsau

Fon: 07940-1290

kuenzelsau.de