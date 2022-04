Berufsschulzentrum Künzelsau: 14. Berufsinfotag

Die bewährte und beliebte Veranstaltung am Berufsschulzentrum Künzelsau kann wieder in Präsenz am Samstag, 7. Mai von 9 bis 14 Uhr durchgeführt werden und kommt mit einem ganz neuen Konzept.

Organisationsteam Patrick Wagner und Claudia Bader

Die teilnehmenden Betriebe und Institutionen präsentieren sich auf dem gesamten Berufsschulgelände mit Live-Musik und interessanten Fachgesprächen auf der Bühne. Neben Volker Retz (Geschäftsführer der Adolf Würth GmbH & Co. KG sowie 1. Vorsitzender des Freundeskreises der Kaufmännischen Schule) und Dezernentin Elke Schöll (Landratsamt Hohenlohekreis, Dezernat für Familie, Bildung und Soziales), treten Kirsten Hirschmann (Präsidentin der Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken), Kerstin Lüchtenborg (Leiterin der Abteilung Berufsbildung der Handwerkskammer Heilbronn-Franken), Andrea Marongiu (Geschäftsführer des Verbands Spedition und Logistik Baden-Württemberg), OStD Uwe Peleikis (Erasmus+ Moderator des Kultusministeriums – Auslandsaufenthalte für Auszubildende) sowie diverse Unternehmens- und Ausbildungsleitungen der teilnehmenden Unternehmen auf. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Ziel der Messe ist es, Ausbildungssuchenden kompakt und in kurzer Zeit praxisorientierte Informationen zu geben, um dadurch die Berufswahl zu erleichtern. Hierzu sind 75 Unternehmen und Institutionen der Hohenloher Wirtschaftsregion und des Landkreises Schwäbisch Hall vor Ort vertreten und stehen für individuelle Fragen zur Verfügung. Die Anzahl von 75 teilnehmenden Unternehmen stellt einen absoluten Rekord in der Geschichte des Berufsinfotages dar und unterstreicht den Stellenwert der dualen Ausbildung und das damit verbundene Gewinnen von qualifizierten Nachwuchskräften für die Unternehmen.

Der Nutzen für alle Beteiligten liegt auf der Hand. Ausbildungsplatzsuchende können in einem direkten Gespräch Informationen zu den unterschiedlichsten Berufsbildern erhalten. Die Ausbildungsbetriebe können sich und ihre Ausbildungsberufe vorstellen. Dabei haben sie die Möglichkeit, auch Bewerber/-innen direkt anzusprechen, die sich im Vorfeld nicht für eine Ausbildung in ihrer Berufssparte interessiert hätten. Eine unkomplizierte Kontaktaufnahme wird dadurch erreicht, dass die Ausbildungsbetriebe ihre Messestände auch mit ihren Auszubildenden besetzen. Dies erleichtert das persönliche Gespräch für die jungen Interessenten. Und gerade die Corona-Pandemie zeigte mehr denn je, dass persönliche Gespräche der Online-Variante deutlich überlegen sind. Zusätzlich lassen sich durch den Berufsinfo-tag manche vorgefertigte Meinungen über einen Ausbildungsberuf korrigieren und das Interesse für Berufe, die man zuvor nicht kannte oder die uninteressant schienen, kann geweckt werden.

Parallel zur Messe finden in den Werkstätten und Schulungsräumen der Gewerblichen Schule sowie der Karoline-Breitinger-Schule Workshops statt.

Auf der Website www.berufsinfotag.de können sich alle Ausbildungssuchenden schon im Vorfeld und Nachgang der Messe umfassend informieren. Dort kann der Geländeplan, die Übersicht über die angebotenen Workshops und der Bus-Shuttle-Plan eingesehen und downgeloadet werden. Zu zahlreichen Ausbildungsberufen gibt es detaillierte Informationen über den Ausbildungsverlauf, die -inhalte und die direkte Verlinkung zu allen teilnehmenden Ausbildungsunternehmen ist eingerichtet.

Viele Betriebe haben für September 2022 noch Ausbildungsstellen zu besetzen. Am Berufsinfotag werden hierzu Stellwände vorhanden sein, an welchen sich Ausbildungssuchende direkt informieren können.

Die Parkmöglichkeiten am Berufsschulzentrum sind begrenzt. Ein Bus-Shuttle mit den Haltestellen Parkplatz Wertwiesen, Künzelsau Allee, Künzelsau Landratsamt und Künzelsau Schippberg bietet daher alle 10 Minuten eine kostenlose Mitfahrgelegenheit.

14. Berufsinfotag

Sa. 7. Mai, 9 bis 14 Uhr, Berufsschulzentrum, Künzelsau

www.berufsinfotag.de

Teilnehmende Firmen:

Adolf Würth GmbH & Co. KG (www.wuerth.de/karriere)

AWS Fertigungstechnik GmbH (www.aws-ft.de)

Bausch+Ströbel Maschinenfabrik Ilshofen GmbH + Co. KG (www.bausch-stroebel.com)

GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG (www.gemu-group.com/ausbildung-studium)

Konrad Hornschuch AG (http://ausbildung.continental-jobs.de)

Lidl Vertriebs‑GmbH & Co. KG (www.jobs.lidl.de)

PVS-Kunststofftechnik GmbH & Co.KG (www.pvs-plastics.net)

Raiffeisenbank Hohenloher Land eG (www.rb-hl.de)

Reca Norm GmbH (www.recanorm.de/karriere)

Rosenberg Ventilatoren GmbH (www.rosenberg-gmbh.com)

SCHEUERLE Fahrzeugfabrik GmbH (www.scheuerle.com/de/unternehmen/karriere)

Sparkasse Hohenlohekreis (www.spk-hohenlohekreis.de/ausbildung)

Stadtverwaltung Künzelsau (www.kuenzelsau.de)

Würth MODYF (www.modyf.de)

ZIEHL-ABEGG SE (www.ziehl-abegg.com/ausbildung)