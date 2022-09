Systemair GmbH: Innovative Lüftungstechnik

Seit 1974 in Schweden und über 20 Jahre in Deutschland überzeugt Systemair durch ­Erfahrung und Innovationsgeist. Einfach, ­zuverlässig und hochwertig: Mit diesen Grundwerten entwickelt, produziert und vertreibt das Unternehmen seine Qualitätslüftungsprodukte.

Die Produktpalette hat sich im Laufe der Jahre deutlich erweitert. Heute entwickelt und vertreibt Systemair unter anderem Ventilatoren, Lüftungsgeräte sowie Kälte- und Klimasysteme für die unterschiedlichsten Anwendungsgebiete. Die Systemair GmbH in Boxberg vertritt die Systemair-Gruppe in Deutschland und ist vom Hauptsitz und neun Vertriebsbüros aus gerne für die Kunden da. Der Standort Boxberg hat sich in den vergangenen Jahren rasant weiterentwickelt. Aktuell sind dort über 460 Mitarbeiter*innen beschäftigt - darunter 22 Auszubildende in verschiedenen gewerblich/technischen und kaufmännischen Ausbildungsberufen. Darüber hinaus beschäftigt die Systemair GmbH sieben duale Studenten. Wachstum und Innovation erfordern qualifizierte Mitarbeiter*innen. Dabei setzt das Unternehmen auch auf den eigenen Nachwuchs. Doch nicht nur Systemair, sondern auch die Azubis profitieren von einer guten Ausbildung.

Das Unternehmen unterstützt seinen Nachwuchs dabei, sich sowohl fachlich zu qualifizieren, als auch seine persönlichen Kompetenzen weiterzuentwickeln. Erreicht wird dies mit dem Durchlauf durch alle relevanten Fachabteilungen. Gute Leis­tungen im Halb- und Endjahreszeugnis werden von Systemair mit ei­ner Prämie honoriert. Aber auch Abwechslung wird groß geschrie­ben. Neben gemeinsamen Ausflügen haben auch alle Auszubildenden die Chance auf einen Auslandaufenthalt, um den schwedischen Hauptsitz kennenzulernen. Auch haben die Auszubildenden die Möglichkeit, in Projektteams, wie zum Beispiel der Mitarbeiterzeitung, ihre Kompetenzen zu erweitern. Ein weiteres Benefit ist das neue Azubicar. Für gute Leistungen kann man monatsweise einen VW E-UP gewinnen. Systemair bietet seinen Auszubildenden außerdem eine sehr hohe Übernahmequote.

Systemair GmbH

Seehöfer Straße 45 · 97944 Boxberg

Tel. 07930-92720 · www.systemair.de