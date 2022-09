Multitalente in den Stuttgarter Bädern: Abwechslungsreiche Ausbildung

Die Stuttgarter Bäder betreiben 16 Bäder in und um Stuttgart. Für die Sicherheit am Beckenrand und den perfekten Ablauf eines Badetages sind die Fachangestellten für Bäderbetriebe verantwortlich. Die Fachkräfte werden selbst ausgebildet. Im Interview erzählt die Ausbildungsleitung, wie die Ausbildung abläuft und welche Anforderungen sich bei der Arbeit in einem Schwimmbad ergeben.

Welche Ausbildungen bieten die Stuttgarter Bäder an?

Wir von den Stuttgarter Bädern sind der Dienstleister für das Schwimm- und Badevergnügen in Stuttgart. Wir betreiben drei Thermen, acht Hallenbäder und fünf Freibäder. Dafür suchen wir immer nach Nachwuchskräften. Unser Ausbildungsberuf ist der Fachangestellte für Bäderbetriebe. Sie sind am Beckenrand dafür zuständig, die Badegäste an die Einhaltung der Baderegeln zu erinnern und so für ihre Sicherheit zu sorgen. Sie sind auch für die Kontrolle und Sauberkeit der Badeanlagen sowie das Abhalten von Schwimmkursen verantwortlich. In unserem Ausbildungsberuf haben wir eine extrem hohe Übernahmequote.

Was sollten Auszubildende mitbringen?

Alle, die sich zu einem Fachangestellten für Bäderbetriebe ausbilden lassen wollen, sollten eine gewisse Affinität zum Schwimmsport haben. Wir bieten unseren Auszubildenden zwar Schwimmunterricht an, sie sollten aber im Stande dazu sein, den Rettungsschwimmer in Silber abzulegen. Schließlich tragen sie die Verantwortung für unsere Badegäste. Auch eine Prise Mut sollte jeder haben, denn es kann in einer Notsituation erforderlich sein vom Fünf- oder Zehn-Meter-Turm springen zu müssen, um einen Ertrinkenden zu retten. Als Fachangestellter sollte man auch eine gewisse Kontaktfreudigkeit mitbringen, um offen mit unseren Gästen umgehen zu können. Da sind natürlich gerade Einfühlungsvermögen und ein gutes Händchen für die Leute gefragt.

Wie läuft die Ausbildung ab?

Die duale Ausbildung dauert drei Jahre für den Fachangestellten für Bäderbetriebe. Sie findet zum einen im jeweiligen Ausbildungsbetrieb statt, also einem unserer Bäder, und zum anderen an der Berufsschule in Mannheim. In der Schule lernen unsere Auszubildenden die theoretischen Grundlagen, die sie dann im Betrieb anwenden können. Ich bin gemeinsam mit fünf Ausbildungspaten für unsere Auszubildenden bei allen Schwierigkeiten der erste Ansprechpartner, der gerne auf ihre Sorgen und Nöte eingeht.

