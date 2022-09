Tobsteel GmbH: More than Standard

Die Firma Tobsteel GmbH gilt als Spezialist für Verbindungselemente aus nichtrostenden Edelstählen und hochkorrosionsbeständigen Sonderwerkstoffen. Als Großhandelsunternehmen mit Sitz in Öhringen hat Tobsteel sich auf den weltweiten Ein- und Verkauf von Norm-, Sonder- und Zeichnungsteilen im Bereich rost- und säurebeständiger Verbindungselemente wie Schrauben, Muttern und Gewindestangen spezialisiert, die in den vielfältigen Sparten der Baubranche benötigt werden. Auf eine exzellente Ausbildung des Fachkräfte-Nachwuchses legt Tobsteel sehr großen Wert. Vom ersten Ausbildungstag steht daher den Auszubildenden ein Mentor zur Seite, der sie in die verschiedenen Unternehmensbereiche einführt und jederzeit mit Rat und Tat unterstützt. Von Anfang an werden die Azubis in den Unternehmensprozess integriert und können sich immer wieder im Laufe ihrer Ausbildung über außergewöhnliche Teambildungsmaßnahmen mit dem Azubiteam freuen.

TOBSTEEL GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 8 · 74613 Öhringen

Tel. 07941 60730 · www.tobsteel.com