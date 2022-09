Valmet Automotive: Die Zukunft der Mobilität

Die Valmet Automotive Group ist ein ­führender Hersteller von Batteriesystemen für Elektrofahrzeuge und kinematischen ­Systemen für OEMs und einer der größten Fahrzeugauftragshersteller der Welt.

In der strategischen Weiterentwicklung fokussiert sich Valmet Automotive auf Elektromobilität mit Entwicklung und Fertigung von Batteriemodulen sowie kompletter Batteriepacks für elektrifizierte Fahrzeuge. Getrieben vom starken Wachstum im Batteriegeschäft, zählt das Unternehmen inzwischen laut dem Mitte Juli 2022 von der Automobil-Fachzeitschrift Automobil Produktion veröffentlichten Ranking »Top 100: Global Automotive Supplier« zu den 100 größten Lieferanten für die Automobilindustrie. Am Standort Kirchardt, nahe Heilbronn, wurde erst kürzlich die Produktion von Batteriesystemen aufgenommen. Zwei weitere Batteriewerke sind bereits an den finnischen Standorten Salo und Uusikaupunki in Betrieb.

Um den weiteren Wachstumskurs zu unterstützen, baut Valmet Automotive Kapazitäten an den Standorten Bad Friedrichshall, Kirchardt und München deutlich aus und schafft in der Region zahlreiche neue, hochqualifizierte Arbeitsplätze im stark wachsenden Umfeld der Elektromobilität. Das Unternehmen sucht unter anderem Ingenieur*innen in der Entwicklung und Fertigung, Fachkräfte in der Batteriefertigung und Support-Funktionen wie z.B. Einkauf, Qualität und IT.

Nachhaltige Mobilität von morgen spielt hier eine zentrale Rolle. Schon heute produziert Valmet Automotive C02-neutral und gehört damit zu den führenden Unternehmen der Branche. Und Nachhaltigkeit meint hier weit mehr als nur C02-Neutralität. Sie bildet die Basis der Unternehmenskultur, in deren Mittelpunkt der respektvolle Umgang der knapp 5.000 Mitarbeiter*innen untereinander steht.

Valmet Automotive Solutions GmbH

Bergrat-Bilfinger-Straße 8 · 74177 Bad Friedrichshall

www.valmet-automotive.com