TOBSTEEL GmbH: More than standard

Die TOBSTEEL GmbH ist der Spezialist für hochwertige Verbindungselemente aus nichtrostendem Edelstahl und hochkorrosionsbeständigen Sonderwerkstoffen. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Öhringen und ist spezialisiert auf den weltweiten Ein- und Verkauf von Norm-, Sonder- und Zeichnungsteilen im Bereich rost- und säurebeständiger Verbindungselemente wie Schrauben, Muttern und Gewindestangen, die in verschiedenen Bereichen der Bauindustrie benötigt werden.

Besonderes Augenmerk legt die TOBSTEEL GmbH auf eine erstklassige Ausbildung junger Nachwuchskräfte. Von Beginn an stehen den Auszubildenden erfahrene Mentoren zur Seite. Diese führen in die verschiedenen Unternehmensbereiche ein und bieten durchgehend Unterstützung und Beratung. Die Azubis werden von Anfang an in die Unternehmensprozesse integriert und können sich im Verlauf ihrer Ausbildung auf besondere Teambildungsmaßnahmen im TOBteam freuen.

Wer Interesse an einer vielseitigen Ausbildung in einem jungen Team hat, sollte am besten einfach bei der TOBSTEEL GmbH vorbeischauen.

TOBSTEEL GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 8 · 74613 Öhringen

Tel. 07941-60730 · www.tobsteel.com