TUM Campus Heilbronn: Campus für das digitale Zeitalter

Die Technische Universität München (TUM) ist eine der forschungsstärksten Universitäten Europas. Die TUM Campus Heilbronn bietet ihren Studierenden exzellente Lehre, Vernetzung mit internationalen Studierenden, lernen in kleinen Gruppen, sowie Freizeitaktivitäten durch »Campus Living« Projekte. Angesiedelt in einer der innovativsten Hightech-Regionen Europas entstehen beste Karriereaussichten. Der Bachelor in Management & Technology befasst sich mit den Grundlagen der BWL und deren Schnittstellen zum ingenieurswissenschaftlichen Bereich Digital Technologies. Der Bachelor of Information Engineering vermittelt Wissen und Fähigkeiten, um IT-Systeme über den gesamten Lebenszyklus der Ressourceninformation zu entwerfen.

Ab dem Sommersemester 2024 bietet die TUM einen neuen Studiengang an: Der Master in Management Digital Technology Er ist die ideale Mischung aus Management, Informatik und Technologie. Die Studierenden werden befähigt, komplexe Geschäftsprozesse in der digitalisierten Unternehmerwelt zu lösen.

TUM Campus Heilbronn der Technischen Universität München

Bildungscampus 2 & 9, Heilbronn · Tel. 07131-26418703

www.chn.tum.de