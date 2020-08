Was passiert nach der Ausbildung?

Ist die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen, entscheidet der Betrieb, wen er bei sich behalten will; knapp 2/3 der früheren Auszubildenden werden vom Lehrbetrieb befristet oder unbefristet übernommen. Vor allem in großen Unternehmen herrscht eine bessere Übernehmenschance. Ob (vorerst) übernommen oder nicht, der frisch aus der Ausbildungswelt kommende Mitarbeiter hat nun eine Entscheidung zu treffen. Soll eine neue Stelle gesucht werden, oder wird man übernommen, will man überhaupt dort bleiben? Bei einer Übernahme des Betriebs bekommen ehemalige Auszubildende mehr Gehalt, gegebenenfalls auch mehr Urlaubstage als während der Ausbildung. Oder wird eine Weiterbildung in Form eines Studiums oder dualen Studiums bevorzugt? Zu einem späteren Zeitpunkt gibt es daher umso bessere Aufstiegschancen. Ist man sich nicht bewusst, was man in naher Zukunft machen will, hat man die Möglichkeit, mit einem Auslandsjahr die Zeit zuhause zu überbrücken.