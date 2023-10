WEIMA Maschinenbau GmbH: Teil des Teams werden

Die WEIMA Maschinenbau GmbH ist Vorreiter des Recyclings und setzt sich seit Jahrzehnten leidenschaftlich für Nachhaltigkeit ein. Seit mehr als 40 Jahren konzipiert und produziert das Unternehmen robuste und innovative Maschinen für die Zerkleinerungs- und Verdichtungsaufgaben weltweit. So bietet es unterschiedlichste Systemlösungen zum Zerkleinern von Materialien wie Holz, Kunststoff, Papier, Biomasse und Metall an. Die Mission ist klar: WEIMA strebt nach einer Welt ohne (ungenutzte) Abfälle, indem sie aus Reststoffen wieder wertvolle Materialien schafft. Damit dies gelingt, ist das Unternehmen ständig auf der Suche nach jungen Nachwuchstalenten. Hier erhält man tiefe Einblicke in die Arbeitsabläufe und Prozesse eines erfolgreichen mittelständischen ­Familienunternehmens. Man arbeitet eng mit erfahrenen Kolleg:innen zusammen, übernimmt eigene Projekte und entwickelt sich aktiv weiter. Das WEIMA-Erfolgsrezept: ca. 320 Mitarbeitende, die nicht nur einen Job machen, sondern Spaß daran haben, immer neue Herausforderungen gemeinsam zu meistern. Jetzt Teil des Teams werden und Zukunft gestalten!

