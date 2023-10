WALTER Ingenieure GmbH & Co. KG: Mit Leidenschaft dabei

Immer zukunftsorientiert ausgerichtet: Im Januar 2023 erfolgte die Umfirmierung von WALTER+PARTNER GbR in WALTER Ingenieure GmbH & Co. KG. Dabei bleibt das seit 1965 bestehende Unternehmen weiterhin ein starker, zuverlässiger Partner für Bauingenieurwesen, Vermessungswesen und Geologie. Die zukunftsgerichtete Aufstellung des Unternehmens äußert sich auch in seinem Standortzuwachs: So wurde KOLB Ingenieure GmbH in Steinheim am Albuch der WALTER Ingenieure GmbH & Co. KG angegliedert. Erstmals in der Unternehmensgeschichte wurde in diesem Jahr die Marke von 100 Mitarbeitenden überstiegen – Tendenz weiter steigend. Zudem wurde das Team das vierte Mal in Folge zu einem der besten Arbeitgeber im deutschen Mittelstand ausgezeichnet und erhielt dafür die TOP-JOB-Auszeichnung. Ein Qualitätssiegel, das für die langjährigen Erfahrungen der WALTER Ingenieure GmbH & Co. KG in der Ausbildung von Fachkräften spricht – sowohl für duale Studenten als auch für Auszubildende. So besteht auch in Zukunft der Anspruch, das qualitativ beste Ingenieurunternehmen in ihren Raumschaften zu sein.

