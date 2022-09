Wöhwa GmbH: Ausbildung mit Zukunft in der Region

Die WÖHWA GmbH ist ein innovatives Familienunternehmen mit langjähriger Tradition. Für Automatisierungslösungen sowie für Maschinenbauprodukte für die Schüttgutindustrie ist das Unternehmen der Spezialist. Seine Mitarbeiter machen es mit ihren Kompetenzen dazu. Am Unternehmenssitz in Pfedelbach entwickelt und produziert die WÖHWA GmbH kundenspezifische Komplettlösungen und Komponenten. In der Steine- und Erden-Industrie ist die WÖHWA der Technologieführer. Der Schlüssel zum Unternehmenserfolg liegt im kundenorientierten Handeln sowie in der auf den Menschen ausgerichteten Unternehmenskultur. Für die Herausforderungen der Zukunft setzt das Unternehmen auf die Ausbildung junger Menschen zu qualifizierten Mitarbeitern, die es durch kontinuierliche Weiterbildung fördert. WÖHWA weiß, dass Erfolge gemeinsam erarbeitet werden. Für die Ausbildungsberufe Konstruktionsmechaniker (m/w/d), Mechatroniker (m/w/d) sowie Industriekaufmann (m/w/d) werden Ausbildungsplätze angeboten. Weitere Informationen zu einem Berufsstart bei der WÖHWA GmbH finden sich unter woehwa.com. Die WÖHWA freut sich auf eine Bewerbung per E-Mail an: bewerbung@woehwa.com.

Wöhwa GmbH

Öhringer Str. 6 · 74629 Pfedelbach · Tel. 07941–9 14 31-13

bewerbung@woehwa.com · woehwa.com