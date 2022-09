Wolpert Holding GmbH: »Wir fördern Nachwuchs«

Die inhabergeführte Wolpert Gruppe stellt Prototypenwerkzeuge und Serienwerkzeuge für die Automobilindustrie her. Was 1991 mit der Wolpert Modell- und Formenbau GmbH begann, hat sich zu einem beeindruckenden Technologieführer entwickelt. Die Ausbildung und Qualifizierung junger Fachkräfte nimmt bei der Wolpert Gruppe einen hohen Stellenwert ein. Für die gemeinsame Zukunft treibt sie den Ausbau ihres Ausbildungszentrum voran, in dem die Auszubildenden gezielt auf ihre Lehrberufe und ihre Prüfungen vorbereitet werden. Aber auch Office-Kurse und Seminare zu Methoden- und Sozialkompetenz, Teamfähigkeit und Präsentationssicherheit stellen Teil der Ausbildung dar. Auszubildende, die sich mit sehr guten Abschlussprüfungen und Engagement im Unternehmen hervor getan haben, können größtenteils eigenverantwortlich Projekte erarbeiten, die einen Baustein auf dem persönlichen Weg in die Zukunft sowie den Fortbestand der Wolpert Gruppe legen. Der Schwerpunkt liegt dabei in Aufgabenstellungen, in denen Prozesse und Abläufe automatisiert und transparent gestaltet werden.

Wolpert Holding GmbH

Schmalbachstraße 26 · 74626 Bretzfeld

Tel. 07946-9115-270 · E-Mail: karriere@wolpert-gruppe.de

www.wolpert-holding.de