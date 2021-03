Autowäsche bei WaschWelt

Als Familienunternehmen und Teil der Südramol-Unternehmensgruppe bietet die WaschWelt eine neue Dimension der Autowäsche: hochwertig, komfortabel, ökologisch. Die WaschWelt-Standorte beeindrucken mit technisch bestens ausgerüsteten Waschstraßen, in denen sich alles um die perfekte und umweltfreundliche Autowäsche dreht.

In den modernen Autowaschanlagen der WaschWelt werden ausschließlich umweltverträgliche, biologisch abbaubare Wasch- und Reinigungszusätze ausgewählter Premiumhersteller verwendet.

Die High-Tech-Textil- und Schaumstoffwalzen schonen den Fahrzeuglack und garantieren in Kombination mit innovativen Waschprodukten höchste Sauberkeit und Pflege – und das bei einem Wasserverbrauch von nur 30 Liter pro Wäsche. Der überwiegende Teil ist biologisch aufbereitetes und gefiltertes Brauchwasser, das der Umwelt zugutekommt. Darüber hinaus bietet WaschWelt ihren Kunden einen Gratis-Saugservice an ihren komfortablen Saugstationen an.

Das Team von WaschWelt ist stolz auf einen reibungslosen Betrieb mit bestens qualifizierten und hochmotivierten Fachkräften, die sich tagtäglich mit Hingabe und hohem Maß an Menschlichkeit der Fahrzeugpflege widmen. Ein erfahrenes Führungsteam fördert die konstruktive Zusammenarbeit durch flache Hierarchien und eine interne Kommunikation der Kollegialität und Herzlichkeit – nach dem Motto: »Wenn du dich nicht direkt um den Kunden kümmerst, kümmere dich um diejenigen die es tun!«

Dadurch kann die WaschWelt seit mehr als 50 Jahren mit weit über 100 Mitarbeitern jedem Autoliebhaber ein positives Leistungserlebnis bieten. Bis zu 120 Fahrzeuge pro Stunde werden hier gewissenhaft und mit voller Leidenschaft betreut, stets den Blick auf Fortschritt und Optimierung gerichtet, und das an jedem einzelnen unserer Standorte. Als bodenständiges Familienunternehmen ist die WaschWelt der richtige Ansprechpartner, der jeden Kunden mit Herzlichkeit und einem besonderen Leistungsangebot rasch auf den Weg bringt. alh

WaschWelt

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 8 bis 20 Uhr

Maybachstr. 14, 71711 Steinheim, Fon: 07144-898780

Langwiesenweg 20, 70327 Stuttgart-Wangen, Fon: 0711-64517140

Industriestr. 26, 70565 Stuttgart-Vaihingen, Fon: 0711-78285322

alle Infos: www.waschwelt.de