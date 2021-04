Der Seat Ateca: Neuer Look für Vollblut-Spanier

Der SUV Ateca von Seat präsentiert sich dank einem Facelift in komplett neuem Design. Konzipiert wurde das Meisterstück in der katalanischen Hauptstadt Barcelona und ist somit ein wahrer Vollblut-Spanier. Der Ateca ist ein markentypisch kantig gezeichnetes mit scharfen Sicken, das sich auf der Straße agiler als viele seiner Mitstreiter bewegt. Der Alleskönner überzeugt nicht nur mit der Optik eines Geländewagens sondern auch mit großem Fahrspaß. Für eine athletische Präsenz sorgt der SEAT Ateca durch ein Plus an Sportlichkeit und Performance. Ausgestattet mit einer cleveren Full-Link-Technologie, ermöglicht der Ateca dem Fahrer eine komfortable und sichere Smartphonen-Nutzung für unterwegs. Der sportliche Spanier bietet mehr Sicherheit durch intelligente Technologien, die der Fahrt assistieren und jeden sicher an sein Ziel bringen. Das bescheidenes Kraftpaket überzeugt mit einer Motorleistung von bis zu 140 KW (190 PS), und einem dynamischen und effizienten Fahrspaß auf jedem Terrain.