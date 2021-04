Erstes Modell der Neuen Sportmarke – Der Cupra Formentor

Seat hat Cupra zu einer eigenständigen Marke für besonders sportliche Modelle aufgebaut. Ales erstes eigenständiges Modell der neuen Marke erscheint der Kompakt-SUV Cupra Formentor. Auch wenn er im Exterieur noch an andere Seat-Modelle erinnert, zeigt sich die neue Designphilosophie der Sportmarke vor allem im Interieuer, das im bronzefarbenen Ton des Hauses Cupra gehalten ist. Es überzeugt dank einem leistungsstarken zentrale Touchdisplay, das bestens auf alle modernen Erfordernisse eingestellt ist. Auch die Geräumigkeit des Innenraums weiß zu überzeugen, so bietet bis zu 420 Liter Platz im Kofferraum. Die große Stärke des sportlichen SUVs liegt aber natürlich unter der Motorhaube. Hier überzeugt ein Vierzylinder-Motor mit Turbolader und Direkteinspritzung mit bis zu 310 PS und 400 Nm Drehmoment, der den Wagen in nur 4,9 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen lässt. Der Verbrauch des soll bei etwa 5,5 Liter je 100 Kilometer liegen. Das Basismodell mit Sechs-Gang-Schaltung ist ab 31.490 Euro erhältlich.