Fiat Panda Garmin: Der Stadtcruiser

Entstanden in einer einzigartigen Partnerschaft zwischen Fiat und Garmin, einem führenden Anbieter von GPS-Navigation und Wearable Technology, ist der Fiat Panda Garmin geschaffen für alle, die das Leben in vollen Zügen genießen wollen. Die Sonderserie kombiniert Stil mit umfassenden Health- und Fitness-Tracking-Funktionen. Eine in der Serienausstattung enthaltene Venu-Sq-Smartwatch inspiriert jeden Fahrer, auch abseits der Straße in Bewegung zu bleiben. Vereint ermöglichen die intelligenten Lösungen von Garmin und der ikonische Stil von Fiat eine dynamische Verbindung mit deinem Fahrzeug, der Natur und dem Abenteuer.

Mit dem Hybridmotor 1.0 GSE 51kW (70PS) (4,1l/100km; 93g/km) wird eine deutlich komfortablere und effizientere Fortbewegung ermöglicht. Er reduziert die CO2-Emissionen um bis zu 20 %. Die neue Karosseriefarbe Foresta Grün sowie der markante Cross-Look machen den Fiat Panda Garmin genauso wie den Fiat Tipo Garmin zum idealen Begleiter für Outdoor- und Sportbegeisterte, die auf einen unverwechselbaren Großstadtstil nicht verzichten wollen. Auch das Interieur weiß zu überzeugen: Neue innovative Stoffe und orangefarbene Details von Garmin schaffen das perfekte Ambiente für jede Reise. Ob Alltag oder Abenteuer, der Fiat Panda Garmin hat einen Innenraum, der für einen aktiven Lebensstil geschaffen wurde.