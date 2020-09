SKODA Oktavia RS IV: beliebter Alltagssportler

Der Skoda Octavia RS ist nun endlich auch als Plug-in-Hybride verfügbar. Der Tsche bringt stolze 245 PS auf die Straße. Die rein elektrische Reichweite beträgt 60 Kilometer, die der knapp 250 Kilogramm schwere 13-kWh-Akku ermöglicht. Sehr gelungen ist vor allem das Hybridsystem, dass einen einfachen und geschmeidigen Übergang beim Einsetzen des Verbrennermotors ermöglicht. Im Innenraum zeigt das tschechische Kompaktmodell seine sportliche Seite. Ein Dreispeichen-Sportlenkrads sorgt für optimale Kontrolle während der Fahrt und das mit Alcantara bezogene Armaturenbrett, sowie die Carbonoptik runden den Look perfekt ab. Beim Antrieb geht Skoda einen neuen Weg, der 1,4-Liter-Vierzylinder Motor und eine 115 PS starke E-Maschine zusammen und ergeben die Systemleistung von 245 PS. Das Drehmoment liegt bei 400 Nm und beschleunigt so in 6,7 Sekunden auf 100 km/h. Der neue Octavia überzeugt mit seinen bekannten Tugenden eines Kompaktsportlers.