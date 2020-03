Ab in die Waschstraße? - Tipps zur Autopflege

Tipps zur Autopflege

Ab in die Waschstraße?

Mindestens zwei Mal im Jahr sollte man seinem Auto eine gründliche Pflege gönnen. Wenn man sich im Frühjahr auf die ersten Sonnenstrahlen freut, ist eine schön glänzende Karosserie eine wahre Augenweide. Aber auch der Innenraum kann mit ein paar einfachen Tricks deutlich aufgewertet werden.

So lassen sich unangenehme Gerüche mit einem simplen Hausmittel verbannen: Man stellt einfach über Nacht eine Schale mit Kaffeebohnen ins Fahrzeug. Die braunen Bohnen nehmen die Feuchtigkeit des Innenraumes auf und neutralisieren jeglichen Geruch. Als alternative Geruchskiller eignen sich auch Reis oder Mehl.

Regelmäßig verlangen auch die Scheibenwischer nach Pflege. Oftmals ist es nicht nötig, die Blätter komplett auszutauschen. Stattdessen lässt sich ihre ursprüngliche Geschmeidigkeit mit Graphit wiederherstellen. Das in vielen Baumärkten erhältliche schwarze Pulver wird mittels eines Wischtuchs auf die Scheibenwischblätter aufgetragen und macht sie wieder funktionstüchtig.

Verschmutzte Kunststoff-Scheinwerfer lassen sich nicht richtig reinigen? Auch hier hilft ein bewährtes Hausmittel: Zahnpasta! Die Creme wird einfach gleichmäßig mit einem feuchten Tuch auf dem Scheinwerfer verteilt. Nach einigen Minuten Einwirkzeit wird die Creme abgewischt und die Scheinwerfer sind wieder sauber. Dieser Trick funktioniert allerdings nur bei Scheinwerfern aus Kunststoff: Bei Varianten aus Glas sollte besser Glasreiniger verwendet werden.

Was tun bei kleinen Steinschlägen auf der Windschutzscheibe? In einem solchen Falle ist die Fahrt zur Werkstatt unumgänglich. Um jedoch bis dahin die Bildung von Rissen zu unterbinden, sollten die kleinen Löcher mit starkem Gewebeband überklebt werden. Dadurch wird verhindert, dass eindringendes Wasser den Schaden verschlimmert.

Für die gute Lackreinigung ist der Besuch in der Waschstraße nicht unbedingt nötig. Für eine schön glänzende Karosserie reichen oft schon ein paar Tropfen Handseife aus. Die cremige Reinigungsflüssigkeit ist zudem weniger stark konzentriert als viele konventionelle Auto-Reinigungsmittel und daher besonders lackschonend.

Eine umfassende Autopflege sollte auch die Türdichtungen einbeziehen. Um das Gummi in den Fahrzeugtüren geschmeidig zu halten, eignet sich am besten Hirschtalg, den es in Form von praktischen Stiften zu kaufen gibt. Damit die Türen bei Frost nicht zufrieren, sollte man die Dichtungen im Winter außerdem mit Vaseline einschmieren: Dies schützt nicht nur vor eindringender Feuchtigkeit, sondern isoliert die Türen zusätzlich gegen Lärm.