ZEAG Energie AG

Die rein elektrische Carsharing-Flotte der ZEAG ­gewinnt an Standorten und Flexibilität. Seit ­November 2020 steht nun auch in Neckarwestheim vor dem Rathaus ein »Mo« am Start, wie der BMW i3 genannt wird. Weitere Ladepunkte sorgen für eine immer flexiblere Nutzung.

Im Mai 2019 hat die ZEAG ihr Carsharing mit einer rein elektrischen Flotte auf die Straße gebracht. Mit diesem Angebot bietet sie Interessierten eine günstige Alternative zum eigenen Fahrzeug und ermöglicht den Zugang zur Elektromobilität. Ende 2020 umfasst die Flotte bereits 24 rein elektrisch betriebene Autos an insgesamt 12 Stationen.

Seit November 2020 ist das e-Carsharing nun auch in Neckarwestheim verfügbar. Direkt vor dem Rathaus – am Marktplatz – steht ein BMW i3 für die emissionsfreie Fahrt bereit. Wer das Angebot nutzen möchte, bucht bequem über die Carsharing-App. Einfach downloaden, registrieren, buchen und losfahren (ZEAG Carsharing App im App Store und bei Google Play).

Darüber hinaus baut die ZEAG die Ladeinfrastruktur weiter konsequent aus. So wurden auch in Heilbronn zwei neue Stationen in Betrieb genommen: in der Wilhelmstraße 27, direkt gegenüber dem Discounter-Parkplatz sowie im Parkhaus der „Experimenta“. Der Standort im Parkhaus Experimenta zählt zu den sogenannten Hopping-Standorten. Das bedeutet, man kann den Mo an einer anderen ZEAG-Carsharing-Station wieder abgeben und gewinnt damit mehr Flexibilität. Nutzer können damit zwischen Parkhaus Bildungscampus Mitte, Parkhaus Bildungscampus Ost, Hochschule Sontheim und Parkhaus Experimenta pendeln – ohne das Fahrzeug an die Heimatstation zurückbringen zu müssen.

Bei dem Ausbau der Ladeinfrastruktur spielt außerdem der Übergang zum ÖPNV eine wichtige Rolle. Um eine möglichst lückenlose und klimafreundliche Mobilitätskette zu schaffen, hat die ZEAG eine Partnerschaft mit dem Heilbonner Nahverkehr abgeschlossen. So erhalten Besitzer einer HNV-Jahreskarte die einmalige Anmeldegebühr für das ZEAG e-Carsharing in Höhe von 39 Euro geschenkt.

