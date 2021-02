Freitragende Treppen

Eine Treppe sollte nicht nur gut aussehen und sich in das Wohnambiente einfügen, sondern außerdem sicher und bequem begehbar sein.

Die freitragende, in mehr als 10.000 Varianten verfügbare und passend zum individuellen Ambiente wählbare Kenngott-Treppe wird allen Ansprüchen gerecht: Dank ihrer offenen Konstruktion wirkt sie modern und leicht, fast schwebend. Empfohlen wird das widerstandsfähige und pflegeleichte Stufenmaterial Longlife, das in zahlreichen attraktiven Designs erhältlich ist. Zur Unfallvermeidung verfügen die Longlife-Stufen serienmäßig über eine rutschhemmende Oberfläche in R9. Weiteres Plus: die Stufenstärke von 65 Millimetern, die für eine geringere lichte Weite zwischen den Trittstufen sorgt und somit die »Durchrutschgefahr« minimiert. Doch auch die schlankere 39-Millimeter-Variante kann punkten. Denn sie ist ideal für den Stufentausch bei Metalltreppen oder für Betonläufe geeignet. Alle Longlife-Stufen verfügen über einen Fünf-Millimeter-Sicherheitsradius an der Stufenvorderkante und können mit Kenngott Stair-Light ausgeleuchtet werden.

Kenngott-Treppen Servicezentrale, Neulandstr. 31, 74889 Sinsheim, Tel. 07261 949820, www.kenngott.de