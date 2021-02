Deutsches Fertighaus Center Mannheim: Holz schafft gesundes Wohnklima

Rund 40 Musterhäuser – alle in Holzbauweise – sind im Deutschen Fertighaus Center Mannheim zu besichtigen – Eintritt frei.

Fertighäuser werden immer beliebter. In Deutschland ist jeder fünfte private Neubau in Fertigbauweise erstellt, in Baden-Württemberg bereits jeder dritte. Individuelle Planung, hohe Energieeffizienz, nachhaltiges Bauen und ein behagliches Wohnklima sind für die Bauherren entscheidend. Im Deutschen Fertighaus Center Mannheim lassen rund 40 komplett eingerichtete Musterhäuser von mehr als 30 Herstellern Wohn(t)räume schon erleben, bevor sie gebaut sind. Der Eintritt in diese „begehbaren Baupläne“ ist frei.

Für das gesunde Wohnklima ist unter anderem der Baustoff Holz verantwortlich. Bei Fertighäusern unterscheidet man drei Holzbauweisen:

Am häufigsten wird die Holztafelbauweise eingesetzt. Die einzelnen Wandelemente bestehen aus zwei Holztafeln mit einem dazwischen befestigten Holzrahmen. Die Innenräume dieser Wandelemente sind mit Dämmmaterialien gefüllt und enthalten Leitungskanäle für Strom, Wasser, Heizung und Lüftung. Die Holztafelbauweise ist einfach, zeitsparend und kostengünstig.

Die Holzständerbauweise ist die Weiterentwicklung des klassischen Fachwerks. Zuerst wird ein Traggerüst aus verschraubten Holzbalken errichtet. In dieses Holzskelett werden später Wand- und Bodenteile eingesetzt. Weder Fassaden noch Innenwände sind tragend, dadurch sind die Grundrisse äußerst variabel.

Bei der Blockbauweise bestehen die Wände aus liegenden Balken, die an den Ecken miteinander verbunden und mit Bändern abgedichtet sind.

Die Häuser im Deutschen Fertighaus Center Mannheim zeigen große Vielfalt an Größe und Baustilen – von der Stadtvilla bis zum raffiniert aufgeteilten Mehrgenerationenhaus, vom kompakten Siedlerhaus für kleine Grundstücksgrößen bis zum großzügigen ebenerdigen Bungalow. Die Bauherren haben die Wahl zwischen unterschiedlichen förderfähigen Energieeffizienzklassen von KfW 55 bis KfW 40 plus. Ebenso können sie unter den Ausbaustufen wählen, also beim Innenausbau selbst mit anpacken oder das Haus schlüsselfertig übernehmen.

Weitere Infos zum Deutschen Fertighaus Center sowie zu den aktuellen Zutrittsbestimmungen unter www.deutsches-fertighaus-center.de

Deutsches Fertighaus Center

Xaver-Fuhr-Straße 111, 68163 Mannheim

Tel. 0621-425090, www.deutsches-fertighaus-center.de