Jeder Häuslebauer, Modernisierer und Renovierer kann »ein Lied davon singen«. Den steigenden Energiekosten wie auch den vielen zusätzlichen Vorschriften und Gesetzen zu begegnen ist eine große Aufgabe und dazu ist umfassendes Wissen und neues Lernen unabdingbar. Bei jedem größeren Bauvorhaben, aber auch schon bei kleineren Renovierungsmaßnahmen kommen unweigerlich Fragen auf: Wie setze ich mein Bau- oder Renovierungsvorhaben auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit um? Wie kann ich Geld und Ressourcen sparen? Welche Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten stehen mir zu Verfügung? Welche Variante der Energieversorgung ist für mich die richtige? Antworten gibt es auf der neuen Baumesse in der Alten Kelter, Fellbach am 23. und 24. März. An ihren Ständen stehen dort Aussteller mit vielseitigem Fachwissen für die Besucher zu individuellen Gesprächen bereit. Alle detaillierten Fragen werden erörtert und helfen, sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Die Haus I Bau I Energie ist eine optimale Win–win–Situation für Aussteller und Besucher. Das zweite Standbein der Messe stellt die wichtige Vortragsreihe dar. Im Stundentakt vermitteln versierte Fachleute ihr fundiertes Wissen zu verschiedensten Themen während der gesamten Messezeit kostenfrei. Seit vielen Jahrzehnten gehören die Publikumsmessen zum Thema Haus I Bau I Energie für die Profis aus der Messe Sindelfingen in ganz Süddeutschland zu deren Erfolgsrezept. Endlich auch im Remstal! Bei allen Themen um die Energieversorgung geht es um richtig viel Geld. Egal ob Häuslebauer, Sanierer oder Renovierer – auf der HAUS I BAU I ENERGIE sind sie alle goldrichtig. Hier bekommt man das notwendige Knowhow zum Bau!

Sa. 23. und So. 24. März, 10 bis 17 Uhr, Alte Kelter, Fellbach, www.hbe-messe.de