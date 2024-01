Traumhaus leicht gemacht: Die Vorteile einer Stadtvilla

In früheren Zeiten waren Stadtvillen vornehme Häuser, welche in zentraler Stadtlage erbaut wurden. Heutzutage handelt es sich dabei um ein großzügig gestaltetes Haus, welches auf einem eher kleineren Grundstück in der Nähe des Stadtzentrums steht. Es überzeugt mit einer modernen Bauweise und einem eleganten Design. Wer von der eigenen Stadtvilla träumt, kann sich diesen Wunsch mit einem formschönen Fertighaus zeitnah erfüllen.

Die Vorzüge einer Stadtvilla

Die Stadtvilla ist ein größeres Haus mit repräsentativen Merkmalen, welches frei steht. Deswegen gibt es keine direkten Nachbarn als Störfaktoren und mehr Privatsphäre als in einem Reihenhaus. Charakteristisch ist die zentrale Lage in einem städtischen Umfeld, sodass sich eine gut ausgebaute Infrastruktur in der Nähe befindet. Darüber hinaus lässt sich eine hochwertige Stadtvilla ebenfalls in einer urbanen Umgebung errichten. In diesem Fall ist mit Anfahrten zu den Arztpraxen, Geschäften und sonstigen Lokalitäten zu rechnen. Zu den besonderen Eigenschaften der Stadtvilla zählen zwei große und voll ausgestattete Stockwerke. In der Regel gibt es vier bis fünf Zimmer, sodass es für die ganze Familie genügend Platz gibt. Auf diese Weise können auch mehrere Generationen unter einem Dach wohnen. Im Gegensatz zum Wohnen im Bungalow ist das Leben auf zwei Etagen viel interessanter und es ergeben sich schöne Ausblicke auf die Umgebung.

Bauliche Merkmale der Stadtvillen

Normalerweise haben Stadtvillen einen kubischen Baukörper und einen fast quadratischen Grundriss. Da die zwei Vollgeschosse genauso groß sind, gibt es sowohl unten als auch oben nahezu das gleiche Platzangebot. Markant sind die bodentiefen Fenster, welche zu lichtdurchfluteten Wohnräumen führen. In den meisten Fällen kommt entweder ein Satteldach oder ein Walmdach zum Einsatz. Beide Dachformen geben der Stadtvilla ein stattliches Erscheinungsbild. Da es im Obergeschoss keine Dachschrägen gibt, ist dieses vergleichsweise heller und deutlich größer. Deshalb haben die Bewohner mehr Möglichkeiten bei der Einrichtung und der Gestaltung der Wohnräume. Dagegen schränken Dachschrägen diese Faktoren erheblich ein und verringern das Platzangebot. Des Weiteren überzeugt die kubische Bauweise der Stadtvillen im Außenbereich. Dank der geradlinigen Anordnung der Designelemente entsteht ein eleganter Gesamteindruck.

Die Stadtvilla als Fertighaus bauen

Generell besticht die Stadtvilla als Fertighaus durch einen geradlinigen Baustil. Sie lässt sich aber bei Wunsch im Hinblick auf einzelne Elemente den persönlichen Vorstellungen anpassen. So sind Erker und Rollläden an den Fenstern möglich, ebenso wie die Installation einer Photovoltaikanlage. Dafür eignet sich am besten ein Satteldach. Des Weiteren können die Bauherren die Farbe der Dachziegel mitbestimmen, neben roten Tönen sind auch anthrazitfarbene Dächer weit verbreitet. Bei den bodentiefen Fenstern in den Wohnbereichen lassen sich gezielt Akzente mit Sprossen setzen, um ein individuelles Erscheinungsbild zu erhalten. Grundsätzlich gibt es eine große Auswahl an unterschiedlichen Fenstern für die verschiedenen Wohnräume. Für das Badezimmer und die Schlafbereiche im Obergeschoss bieten sich Oberlichter an, um den Lichteinfall zu verstärken. Auch die Installation einer Feuerstelle (Kamin) für gemütliche Abende ist oft gewünscht.

Weitere Extras im Fertighaus:

Garage

Keller

Besondere Eingangstür

Fazit

Die Stadtvilla bietet den Bauherren viele verschiedene Möglichkeiten, den erforderlichen Wohnraum auf eine großzügige Weise zu bauen. Mit einem Fertighaus ist das Bauvorhaben auch auf kleineren Grundstücken in einer städtischen Umgebung ausführbar.