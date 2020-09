Haus Weingarten von Keitel Haus verbindet die Vorzüge einer zweigeschossigen, mediterranen Bauweise mit denen eines zeitgemäßen Wohnkonzepts. Symmetrische Fassaden und warme Farbtöne fallen angenehm ins Auge.

Durch den gezielten Einsatz von Glas und gliedernden Elementen entsteht eine ausgewogene Mischung aus Geborgenheit und Transparenz, die den Bewohnern ein Lebensgefühl der besonderen Art vermittelt.

Symmetrie ist eine der besonderen Tugenden von Haus Weingarten. Dies fällt bereits auf der Eingangsseite ins Auge, wo der individuelle Entwurf außerdem durch eine stilsichere mediterrane Gestaltung besticht. Prägende Elemente sind das flache Walmdach und der zweigeschossige Baukörper mit ihren erdigen Farben. Weiße Sprossenfenster, grüne Fensterläden und ein ebenfalls in Weiß gehaltenes Eingangselement runden die Erscheinung ab. Die breite Eingangsüberdachung, ebenfalls als Walmdach ausgeführt und auf weißen Holzstützen ruhend, gibt dem Haus einen repräsentativen, fast schon herrschaftlichen Charakter.

Die strenge Symmetrie der Fassade findet sich als Stilelement auch auf den anderen Hausseiten wieder. Seitlich in Richtung der Nachbargrundstücke geben wie auf der Eingangsseite kleine, gezielt eingesetzte Glasflächen den Ton an, gleiches gilt für das Obergeschoss in Richtung Garten. Unten herrscht hier schon etwas mehr Opulenz, führen drei zweiflügelige Glastüren aus den Innenräumen ins Freie – Glas genug für helle und freundliche Räume, in denen man trotz aller Transparenz ungestört unter sich bleibt. Sehr gut gelöst ist auch das Problem des sommerlichen Wärmeschutzes: Auf beiden Seiten sorgen ausladende Walmdächer für die Beschattung der Glastüren und gemütliche, vor Wind und Wetter geschützte Freisitze. In der Mitte springt die Fassade zu einem Zwerchgiebel vor, in dem sich hinter den Glastüren der Essplatz befindet. Dies lässt bereits ahnen, dass in Haus Weingarten bei allen Bezügen zur traditionellen mediterranen Architektur ein zeitgemäßes Wohnkonzept umgesetzt wurde, in dem der Essplatz als nach außen orientiertes, kommunikatives Zentrum des Hauses fungiert.

