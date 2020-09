Vitaler Wirtschaftsstandort Rothenburg ob der Tauber

Ein wesentliches Anliegen der Stadt Rothenburg ob der Tauber ist mit Blick auf die angespannte Fachkräftesituation die stetige Verbesserung der Infrastruktur, um die Stadt als attraktiven Lebensort zu stärken.

Das zeigt sich anhand einiger aktueller Beispiele: Im Oktober startet neben dem erfolgreichen ersten Studiengang »Interkulturelles Management« am Campus Rothenburg der neue Masterstudiengang »Digital Marketing«, welcher sich laut Campusleiterin Prof. Dr. Carolin Durst vor dem Start bereits einer sehr großen Nachfrage erfreut. Im Bildungsbereich steht zudem die Generalsanierung der Mittelschule an, ein Montessori-Schulzentrum befindet sich in Planung und zusätzliche Kinderbetreuungsangebote werden geschaffen. In Altstadtnähe entstehen neue Wohnbaugebiete, ebenso wird ein Gewerbegebiet im Norden der Stadt ausgewiesen.

Coronabedingt verschoben findet nun im kommenden Jahr die vierte »Wirtschaftsmesse Region Rothenburg« von 7. bis 9. Mai 2021 auf dem Messegelände am Spitaltor statt. Auf dieser Messe zeigt sich geballt die wirtschaftliche Vielfalt und Leistungsfähigkeit der Stadt Rothenburg und ihres Umlandes. Aussteller präsentieren ihre Auswahl an Produkten, Dienstleistungen, Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten. Die Palette reicht von den breit aufgestellten Industrieunternehmen über die Themen Haus und Energie, Sport und Gesundheit, Marktplatz der Region, Mobilität bis hin zu Freizeit und Reisen. Die Themenfelder Beruf sowie Aus- und Weiterbildung werden durch die Einbindung der jährlich stattfindenden Ausbildungsmesse »Berufsinfotag Region Rothenburg« stark repräsentiert sein. Zudem wird dazu die bewährte und beliebte Ausbildungsbroschüre »Junge Talente« gedruckt und digital neu aufgelegt. Aktuell sind noch Messestände für interessierte Aussteller buchbar.

